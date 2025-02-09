С 1 апреля кандидатам на «золотую визу» не придется сдавать тест на знание английского языка. Кроме того, число категорий по объемам инвестиций сокращено до двух, а варианты инвестиций расширены.
Первая категория предусматривает прямые инвестиции или вложение в управляемые фонды не менее 5 млн новозеландских долларов ($2,8 млн). При этом инвестор должен провести в Новой Зеландии всего 21 день.
Вторая категория требует инвестиций не менее $5,7 млн в облигации, акции, жилищное строительство, коммерческую или производственную недвижимость. Инвестор должен провести в стране хотя бы 105 дней. Срок может быть сокращен, если участник программы инвестирует больше минимальной суммы.
Однако в 2022 году ее требования были ужесточены, и с того времени власти одобрили лишь 43 заявки на участие в программе.
В то время как Новая Зеландия облегчает получение «золотых виз», многие страны либо сворачивают аналогичные программы, либо ужесточают их условия. В Испании программа перестанет действовать с 3 апреля этого года. В числе тех, кто ранее ужесточил условия или закрыл программу, — Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Греция, Португалия и Мальта.