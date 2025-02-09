В то время как Новая Зеландия облегчает получение «золотых виз», многие страны либо сворачивают аналогичные программы, либо ужесточают их условия. В Испании программа перестанет действовать с 3 апреля этого года. В числе тех, кто ранее ужесточил условия или закрыл программу, — Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Греция, Португалия и Мальта.