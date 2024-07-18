Новая возлюбленная Джонни Джеппа рассказала об их знакомстве

28-летняя манекенщица рассказала, что познакомилась с 61-летним артистом в 2021 году. По ее словам, это произошло случайно на 55-м кинофестивале в Карловых Варах. «На кинофестиваль в тот год я была приглашена как гость. За год до нашего знакомства я участвовала в показах», — уточнила она.