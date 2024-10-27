«Новая волна»: названа страна, которой угрожает страшная катастрофа

«Существует так много неопределенности относительно того, когда это произойдет — если произойдет. Это могут быть годы или десятилетия или “это может произойти раньше”», — пишет автор материала со ссылкой на слова вулканолог из Исландского метеорологического управления Мишель Паркс.
Как сообщает издание, ледники способны сдерживать вулканическую активность. Тем не менее, глобальное потепление постепенно снижает эту способность.
«Огромный вес ледников и ледяных щитов может подавлять вулканы. Когда лед отступает, понижательное давление на тонкую внешнюю кору планеты и гораздо более толстую мантию ослабевает, позволяя земной поверхности подниматься», — объясняют авторы материала.
Как отмечается, на данный момент имеются все необходимые условия для начала новой волны извержений.
«Ледники сейчас покрывают всего десять процентов Исландии, но этот лед по-прежнему покрывает более половины из 34 активных вулканических систем страны, и он быстро тает по мере повышения глобальной температуры», — предупреждают авторы.
Истории извержений в Исландии подтверждает эту теорию. После таяния льдов 10 — 15 тысяч лет назад частота извержений вулканов на острове выросла в 30—50 раз.
Эффект от накопленной в земной коре магмы может ускорить глобальное потепление, а вулканы — ускорить таяние ледников и спровоцировать повышение уровня моря. Вместе с тем ученые опасаются, что быстрое отступление ледников и накопление магмы может спровоцировать извержение покрытых льдом вулканов по всему миру, говорится в материале.
На этой неделе ведущие климатологи планеты обратились в открытом письме к лидерам стран Северной Европы, чтобы предупредить о неминуемой катастрофе из-за коллапса ключевых течений Атлантического океана.
Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее заявил, что температура на Земле к концу века может подняться на 2,8 градуса, если страны не радикализируют свои стратегии декарбонизации.