Новая строчка в квитанции за ЖКУ: вырастут ли тарифы после инициативы Госдумы

— Но есть и нюансы. Если дом старый и требует много ремонта, УК может попытаться обосновать увеличение этой строки, но для этого придется согласовывать расходы с жильцами через собрание собственников. Также важно помнить, что текущий ремонт — это мелкие работы, — отметил Бондарь.