Новая строчка в квитанции за ЖКУ: вырастут ли тарифы после инициативы Госдумы

В квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг может появиться новый пункт. Депутаты Государственной думы предложили вынести в отдельную строку плату за текущий ремонт.
— Анализ информации, размещенной в открытом доступе в ГИС ЖКХ, показывает, что сегодня большинство решений об установлении размера платы за содержание жилого помещения не содержат детализации, указывающей размер начислений за текущий ремонт. Как следствие, в платежных документах она не выделяется отдельной строкой, — говорится в пояснительной записке к законопроекту, имеющейся в распоряжении «Известий».
Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь объяснил в разговоре с ВФокусе Mail, что тарифы из-за возможного нововведения не увеличатся, при этом станет понятно, куда уходят деньги.
— Но есть и нюансы. Если дом старый и требует много ремонта, УК может попытаться обосновать увеличение этой строки, но для этого придется согласовывать расходы с жильцами через собрание собственников. Также важно помнить, что текущий ремонт — это мелкие работы, — отметил Бондарь.
На данный момент средства собираются для обязательных работ, таких как окраска стен, замена лампочек и замков и другие профилактические мероприятия. Кроме того, управляющая компания обязана проводить текущий ремонт подъездов раз в 3−5 лет.
— В целом, если изменения сделают квитанции понятнее, это плюс. Главное, чтобы это не стало поводом для скрытого повышения платежей. А для этого жителям надо активнее интересоваться, как УК распоряжается деньгами, и участвовать в обсуждении расходов, — подытожил эксперт.