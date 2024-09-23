Новая скульптура Оскара Уайльда вызвала гнев у британцев. Что не так

Оскар Уайльд, один из величайших драматургов Англии, умер в 1900 году в возрасте 46 лет. За свою жизнь он создал такие произведения, как «Портрет Дориана Грея» и «Как важно быть серьезным». В его честь установлено несколько памятников, наиболее известным и спорным из которых является скульптура работы Мэгги Хэмблинг, расположенная в Лондоне возле вокзала Чаринг-Кросс. Эта скульптура изображает бюст Уайльда на гранитном саркофаге.