Новая скульптура Оскара Уайльда вызвала гнев у британцев. Что не так

На юго-западе Лондона планируется установка нового памятника Оскару Уайльду. Скульптура, выполненная из черной бронзы британским художником Эдуардо Паолоцци, изображает голову знаменитого драматурга, лежащую на боку, с разрезанным на части лицом. Изображение писателя уже вызвало волну критики, в том числе и от его потомка, сообщает The Guardian.
Одним из критиков скульптуры стал эксперт по творчеству Оскара Уайльда и внук писателя Мерлин Холланд. Он резко высказался против концепции скульптуры, назвав ее «абсолютно отвратительной». По его мнению, памятник не отражает таланта Уайльда как писателя, а скорее акцентирует внимание на его трагической судьбе. Холланд считает, что зрители, глядя на это произведение, будут думать о смерти, а не о его творческом гении.
«Это памятник человеку, которого обезглавило общество. Каким мы хотим его запомнить?», — сказал потомок Уайльда.
Критические оценки высказали и искусствоведы. Бывший куратор Британской галереи Тейт Саймон Уилсон выразил сомнение, что широкая публика оценит задумку скульптура. Он отметил, что разрезанное лицо и голова на боку символизируют страдания и падение Уайльда. Многие критики согласны с тем, что памятник выглядит мрачно и не передает духа писателя.
«Нам позарез нужен хороший, простой, традиционный памятник Уайльду», — заявил Уилсон.
Автор новой скульптуры, Эдуардо Паолоцци, был одним из крупнейших британских скульпторов и художников XX века. Наиболее известными работами Паолоцци стала мозаика на станции метро Tottenham Court Road и бронзовая статуя Исаака Ньютона возле Британской библиотеки.
В 1995 году Паолоцци представил проект скульптуры комитету, в состав которого вошли Джуди Денч и Иэн Маккеллен, поэт Шеймас Хини, а также внук Уайльда Мерлин Холланд. По задумке художника, скульптура должна быть «концептуальной, а не репрезентативной».
Оскар Уайльд, один из величайших драматургов Англии, умер в 1900 году в возрасте 46 лет. За свою жизнь он создал такие произведения, как «Портрет Дориана Грея» и «Как важно быть серьезным». В его честь установлено несколько памятников, наиболее известным и спорным из которых является скульптура работы Мэгги Хэмблинг, расположенная в Лондоне возле вокзала Чаринг-Кросс. Эта скульптура изображает бюст Уайльда на гранитном саркофаге.
Ранее британцы раскритиковали новый памятник королеве Елизавете II и принцу Филиппу, который был открыт в Северной Ирландии. Бронзовая скульптура, созданная художником Энто Бреннаном (Anto Brennan) и установленная в садах замка Антрим (Antrim Castle Gardens), вызвала бурные обсуждения и споры. Некоторые пользователи нашли скульптуру неудачной, утверждая, что она не отражает внешность королевы и выглядит нелепо. Один из пользователей выразил мнение, что скульптура больше напоминает комического персонажа, а не королеву. Другие отметили, что памятник является оскорблением памяти о монархе и его нужно немедленно демонтировать.