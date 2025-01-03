Новая комета ATLAS будет видна с Земли без бинокля

«Тринадцатого января рядом с Солнцем пролетит еще одна комета C/2024 G3 ATLAS, открыта она с помощью того же телескопа, что и предыдущая наша гостья — комета C/2023 A3 Цзыцзиньшань-ATLAS, которая наблюдалась невооруженным взглядом в октябре 2024 года. Условия наблюдения этой кометы хуже, чем у той, что посетила нас осенью. Дело в том, что она пролетает близко к Солнцу, в 4 раза ближе, чем Меркурий. Если она выживет — на поверхности при таких расстояниях температура достигает тысяч градусов, комета состоит из льда», — рассказал Короткий.