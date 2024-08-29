Новая иллюзия определит, творческий вы человек или логичный

Пользователь видеосервиса TikTok опубликовал видео с оптической иллюзией, которая, как утверждает автор, определит, какое полушарие мозга у вас сильнее развито. Отсюда вы сможете узнать, вы больше творческий человек или логичный.
Если вы видите, что лошадь вращается слева направо, скорее всего, вы у вас доминирует правое полушарие мозга. А это значит, что вы творческий человек. А вот если вам кажется, что животное двигается сразу в обе стороны, значит, что оба полушария у вас работаю синхронно. Такой особенностью обладает лишь 25% населения Земли.
Если же лошадь вращается справа налево, то у вас доминирует левое полушарие. Следовательно, вы более аналитичны и логичны.
Некоторые пользователи Сети считают, что лошадь меняет направление в середине видео. Другие комментаторы даже заставили вращаться животное и слева направо, и справа налево.
Ранее была найдена оптическая иллюзия, которая показывает, упрямы вы или симпатичны.