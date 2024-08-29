Новая иллюзия определит, творческий вы человек или логичный

Если вы видите, что лошадь вращается слева направо, скорее всего, вы у вас доминирует правое полушарие мозга. А это значит, что вы творческий человек. А вот если вам кажется, что животное двигается сразу в обе стороны, значит, что оба полушария у вас работаю синхронно. Такой особенностью обладает лишь 25% населения Земли.