Эксперт: какой сигнал отправляет Трамп, объявив о ядерных испытаниях США

Президент США Дональд Трамп поручил американскому министерству войны начать испытания ядерного оружия на равноправной основе. Об этом глава Белого дома сообщил в своей социальной сети Truth Social.
«Я поручил министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе. Этот процесс начнется немедленно», — написал американский лидер.
Трамп отметил, что соответствующее решение связано с программами испытаний других стран. Он добавил, что Соединенные Штаты «имеют больше ядерного оружия, чем какая-либо другая страна», и это, по словам президента США, было достигнуто благодаря модернизации оружия во время его первого президентского срока.
При этом в ходе встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в Южной Корее Трамп ушел от ответа на вопрос журналистов о том, почему приказал начать испытания ядерного вооружения.
«Спасибо, спасибо большое», — ответил американский президент на вопрос.
Реакция на испытания «Буревестника» и «Посейдона»
Политолог Константин Блохин в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail рассказал, что причиной сообщения об испытаниях ядерного оружия является реакция на слова президента России Владимира Путина о межконтинентальной крылатой ракете глобальной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестнике» и беспилотной ядерной торпеде «Посейдон».
«Первой причиной такого решения Трампа является реакцией на испытания нашего “Буревестника” и “Посейдона”. Потому что США являются догоняющей стороной в области подобного оружия. Поэтому им нужно компенсировать это другим способом», — отметил собеседник издания.
Политолог добавил, что испытания ядерного оружия США также являются сигналом Китаю.
«Если брать ядерную сферу, то это в первую очередь сигнал нам. Потому что на Россию и США приходится порядка 90% всего ядерного потенциала. Также это сигнал Китаю. КНР создает проблемы для США в области экономики», — заявил он.
США нужна модернизация триады
По словам Блохина, второй причиной является необходимость в модернизации американской ядерной триады, поскольку она уже устарела. Он уточнил, что порядка 20 лет назад США сделали ставку на создание сети военных баз.
«Американцы делали ставку на создание сети военных баз по всему миру. В начале нулевых они не думали, что Россия и Китая перегонят их по множеству показателей. Они предполагали, что имеет смысл развивать только оружие для военных кампаний карательного свойства», — добавил политолог.
Новая Холодная война
В настоящее время Россия и США вступают в новую Холодную войну, подчеркнул в разговоре с журналистом издания Блохин. По его словам, первое подобное противостояние сопровождалось именно ядерными испытаниями.
«Третья причина — это символ новой Холодной войны. Трамп же сказал недавно, что они будут участвовать и выигрывать во всех войнах любыми способами. То, что для нас казалось, что это табу, красная линия, приступать или не приступать к испытанию ядерного оружия, а американцы сразу по щелчку пальцев решили это сделать. Первая Холодная война как раз сопровождалась этими испытаниями», — сообщил эксперт.
Гонка вооружений
Блохин заявил, что сейчас между Москвой и Вашингтоном уже началась гонка вооружений.
«Сейчас и так идет гонка вооружений. У США военный бюджет — более триллиона долларов. Если раньше это было не так заметно, то сейчас это будет сопровождаться конкретными действиями», — сказал он.