Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новая гипотеза: как строили египетские пирамиды

Ученые на протяжении многих лет пытались понять, как древние жители Египта поднимали тяжелые монолитные камни для строения пирамид. Новое исследование, вероятно, проливает свет на этот вопрос.

Источник: РИА "Новости"

В течение многих лет египтологи спорили о том, как именно были построены массивные пирамиды Древнего Египта. Согласно недавнему исследованию, для подъема тяжелых монолитных камней могло использоваться специальное гидравлическое устройство.

К такому выводу группа археологов и инженеров пришла после изучения ступенчатой пирамиды, возведенной для фараона Джосера в XXVII веке до нашей эры. Известно, что в то время это было самое высокое сооружение, достигавшее 62 метров в высоту. Прежде, было непонятно, как египтяне могли возвести монумент, ведь поднять на такую высоту камни со средним весом в 300 кг — было попросту невозможно.

Предполагалось, что в этом им помогали пандусы, краны, лебедки, шарнирные подъемники, тали-манипуляторы, шарнирные соединения или комбинация этих методов. Однако, как считают исследователи, в действительности для этого использовалось специальное гидравлическое устройство. По сути оно работало, как водный «лифт»: используя давление вод реки Нил, рабочие могли поднять монолиты по вертикальной шахте как «поплавок».

По словам доктора Джудит Банбери, гео-археолога из Кембриджского университета, не принимавшей участия в новом исследовании, раньше Египет был не таким засушливым и воды могло быть достаточно для поддержания такой системы, как гидравлический подъемник. Теоретически это может объяснить, как были созданы и другие пирамиды. Например, монолиты пирамид Хуфу весили десятки тонн, поэтому без специальных приспособлений доставить их к вершине было невозможно.

В настоящее время теория об использовании гидравлического подъемника в научном сообществе пользуется огромной популярностью, однако до сих пор ее достоверность не доказана. В дальнейшем ученые проведут исследовательские работы, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу.

Ранее была выдвинута теория насчет «кричащей» египетской мумии. Подробнее можно узнать по ссылке.

Кристина Корчанова