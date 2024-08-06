Новая гипотеза: как строили египетские пирамиды

По словам доктора Джудит Банбери, гео-археолога из Кембриджского университета, не принимавшей участия в новом исследовании, раньше Египет был не таким засушливым и воды могло быть достаточно для поддержания такой системы, как гидравлический подъемник. Теоретически это может объяснить, как были созданы и другие пирамиды. Например, монолиты пирамид Хуфу весили десятки тонн, поэтому без специальных приспособлений доставить их к вершине было невозможно.