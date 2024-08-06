Новая гипотеза: как строили египетские пирамиды

В течение многих лет египтологи спорили о том, как именно были построены массивные пирамиды Древнего Египта. Согласно недавнему исследованию, для подъема тяжелых монолитных камней могло использоваться специальное гидравлическое устройство.
К такому выводу группа археологов и инженеров пришла после изучения ступенчатой пирамиды, возведенной для фараона Джосера в XXVII веке до нашей эры. Известно, что в то время это было самое высокое сооружение, достигавшее 62 метров в высоту. Прежде, было непонятно, как египтяне могли возвести монумент, ведь поднять на такую высоту камни со средним весом в 300 кг — было попросту невозможно.
Предполагалось, что в этом им помогали пандусы, краны, лебедки, шарнирные подъемники, тали-манипуляторы, шарнирные соединения или комбинация этих методов. Однако, как считают исследователи, в действительности для этого использовалось специальное гидравлическое устройство. По сути оно работало, как водный «лифт»: используя давление вод реки Нил, рабочие могли поднять монолиты по вертикальной шахте как «поплавок».
По словам доктора Джудит Банбери, гео-археолога из Кембриджского университета, не принимавшей участия в новом исследовании, раньше Египет был не таким засушливым и воды могло быть достаточно для поддержания такой системы, как гидравлический подъемник. Теоретически это может объяснить, как были созданы и другие пирамиды. Например, монолиты пирамид Хуфу весили десятки тонн, поэтому без специальных приспособлений доставить их к вершине было невозможно.
В настоящее время теория об использовании гидравлического подъемника в научном сообществе пользуется огромной популярностью, однако до сих пор ее достоверность не доказана. В дальнейшем ученые проведут исследовательские работы, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу.
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Кристина Корчанова