Нотариусы предупредили о рисках цифровых сделок с жильем

Дистанционка стремительно набирает популярность: в 2023 году количество таких нотариальных сделок стало в 2,2 раза больше, чем было годом ранее, такая же динамика роста сохраняется и в 2024 году. Это вполне объяснимо, ведь участники избавлены от необходимости ехать за сотни или тысячи километров для встречи друг с другом, они экономят на билетах и проживании, не сталкиваются с проблемой оформления отгула или отпуска на работе.