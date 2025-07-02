Нотариусы объяснили новые правила сделок по дарению жилья

Ранее Верховный суд разъяснил, что купленная до регистрации брака квартира не делится между мужем и женой при разводе, в том числе если часть платежей вносилась после свадьбы. Определение дали по результатам спора между прожившими 13 лет в браке супругами. Мужчина приобрел трехкомнатную квартиру по договору долевого строительства до брака, а часть платежей внес после свадьбы. Право собственности он также зарегистрировал уже после вступления в брак. Женщина просила поделить жилье пополам в качестве совместно нажитого имущества. Она объясняла, что квартиру купили на полученные на свадьбу деньги, совместные накопления и помощь родственников с обеих сторон.