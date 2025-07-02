Нотариусы объяснили новые правила сделок по дарению жилья

Нотариальная форма сделок дарения жилья с начала 2025 года стала обязательной. Требование распространяется и на родственников, уточнили в беседе с «РИА Новости» в Федеральной нотариальной палате.
«В 2025 году прежде всего нужно сказать об устранении серьезного риска при сделках с недвижимостью — афер с договорами дарения. До этого у дарителей была альтернатива — договор в простой письменной форме, оформленный в МФЦ. Однако таким вариантом часто пользовались злоумышленники, беспрепятственно получающие этим путем чужую недвижимость», — добавили в нотариальной палате.
Сделки с нотариусом выступают в качестве преграды для мошенников и «гарантируют защиту права собственности», потому что нотариус осуществляет правовую экспертизу, определяет волю сторон и то, действительно ли человек собирается подарить жилье, понимает ли, что такие действия безвозмездны и их нельзя обратить вспять.
Нотариус также предлагает более безопасную альтернативу, если у человека есть только одно жилье. Это завещание или договор ренты. Так у гражданина останется право на проживание в квартире.
Нотариус не будет удостоверять сделку, если появится сомнение в том, что даритель осознает последствия своих действий. Если сделку проводят, то нотариус несет за нее полную имущественную ответственность.
Ранее Верховный суд разъяснил, что купленная до регистрации брака квартира не делится между мужем и женой при разводе, в том числе если часть платежей вносилась после свадьбы. Определение дали по результатам спора между прожившими 13 лет в браке супругами. Мужчина приобрел трехкомнатную квартиру по договору долевого строительства до брака, а часть платежей внес после свадьбы. Право собственности он также зарегистрировал уже после вступления в брак. Женщина просила поделить жилье пополам в качестве совместно нажитого имущества. Она объясняла, что квартиру купили на полученные на свадьбу деньги, совместные накопления и помощь родственников с обеих сторон.
В суде уточнили, что бывшая жена может потребовать половину денег, если на покупку жилья пошли ее средства или совместно нажитые.