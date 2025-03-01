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Нотариус рассказала, как вернуть наследство, отошедшее государству

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Вернуть наследство, отошедшее государству, наследники могут только через суд, указав причины пропуска сроков открытия наследственного дела, рассказала РИА Новости нотариус Москвы Екатерина Лексакова.

Источник: © РИА Новости

«Если наследник пропустил положенный срок открытия наследственного дела — шесть месяцев — то он может попытаться восстановить свои права через суд, обозначив уважительные причины пропуска. Если имущество успели продать на торгах, при положительном решении суда возможна выплата компенсации», — заявила она.

Наследство одиноких людей, по словам Лексаковой, лакомый кусочек для мошенников, поэтому нотариусы регулярно вычисляют аферистов, приходящих открывать наследственные дела с поддельными свидетельствами о рождении и завещаниями.

«Недавно в конторе московского нотариуса задержали женщину, которая пыталась продать квартиры умершей владелицы, подделав паспорт на ее имя», — поделилась собеседница агентства.

Если же имущество остается во владении государства, оно переходит в муниципальную собственность, а деньги со счетов и вкладов — в федеральный бюджет через территориальные отделы Росимущества. Недвижимость, как правило, выставляется на публичных торгах.