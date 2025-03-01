Нотариус рассказала, как вернуть наследство, отошедшее государству

«Если наследник пропустил положенный срок открытия наследственного дела — шесть месяцев — то он может попытаться восстановить свои права через суд, обозначив уважительные причины пропуска. Если имущество успели продать на торгах, при положительном решении суда возможна выплата компенсации», — заявила она.
Наследство одиноких людей, по словам Лексаковой, лакомый кусочек для мошенников, поэтому нотариусы регулярно вычисляют аферистов, приходящих открывать наследственные дела с поддельными свидетельствами о рождении и завещаниями.
«Недавно в конторе московского нотариуса задержали женщину, которая пыталась продать квартиры умершей владелицы, подделав паспорт на ее имя», — поделилась собеседница агентства.
Если же имущество остается во владении государства, оно переходит в муниципальную собственность, а деньги со счетов и вкладов — в федеральный бюджет через территориальные отделы Росимущества. Недвижимость, как правило, выставляется на публичных торгах.