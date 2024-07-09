Ностальгия и исключительность: как миллениалы справляются с реальностью

Миллениалы — нынешние взрослые, те, кто сегодня воспитывает детей и принимает на себя вызовы времени. Считается, что многие из них повзрослели поздно, поэтому в турбулентные времена оказались не способны к принятию решений. Едва обретенная стабильность дала крен, а впереди — не так много времени. Миллениалов иногда называют одиноким и несчастливым поколением.
По просьбе РБК Life журналистка Ольга Ваганова разбиралась, так ли это и в чем причина.
На границе work-life balance
Самые старшие из миллениалов уже перешагнули сорокалетие. А значит, столкнулись с кризисом среднего возраста. Повлияла и ситуация в России, которая поставила под угрозу стабильность тех, у кого она была, и сделала неясными перспективы.
В социологии миллениалов иногда называют «пограничниками»: они стояли у истоков цифровизации, но в то же время застали жизнь офлайн, поэтому пренебречь личными контактами и жить полноценной жизнью «в Сети» им сложнее. Это, в свою очередь, ведет к снижению продуктивности, социальных контактов и одиночеству, на которое они сами часто жалуются.
Например, исследование YouGov показало, что люди, рожденные после 1981 года, чувствуют себя более одинокими, чем представители предыдущих поколений: 30% опрошенных испытывают одиночество постоянно или очень часто.
«Они позднее вступают в брак, позднее заводят детей: они действительно позже взрослеют. Но я назвал бы это сменой подхода, а не инфантильным поведением», — говорит доцент кафедры социальной психологии, заместитель декана факультета психологии МГУ Александр Рикель.
Согласно недавнему исследованию, в ранние браки в возрасте от 23 до 25 лет вступает около 37% российских миллениалов, тогда как среди респондентов предыдущей возрастной группы (бумеров) 71% вступили в брак в возрасте от 18 до 23 лет.
Не бросается в глаза и пересменка миллениалов и младших, зумеров. Кажется, что во многих сферах жизни оба поколения идут в ногу со временем и друг с другом. Взять хотя бы карьеру и тенденцию к обучению.
«Среди миллениалов популярна концепция lifelong learning — “вечного обучения”, они не перестают самоопределяться», — отмечает Рикель. Для их родителей смена профессии после 30 лет была вынужденной, даже драматичной мерой, миллениалы, как и зумеры, прокачивают скиллы и меняют карьерные треки.
Это подтверждает РБК Life и карьерный консультант Ильгиз Валинуров: «Сейчас и в 30, и в 40, и в 50 лет ты строишь карьеру. Менять работу чаще не является неприемлемым для рынка труда, как десять лет назад. В том числе потому, что в крупных компаниях много проектной работы, сотрудник может выбирать и менять направление».
По его словам, подходы к жизни нынешних 30−40-летних были обусловлены развитием айти-индустрии, им проще разбираться в айти-продуктах, использовать искусственный интеллект и строить карьеру в этой сфере. Из поколения миллениалов вышло целое поголовье крутых айтишников.
Парадокс в том, что следующее за миллениалами поколение продолжает их тренды, но при этом идет впереди. В чем же тогда разница? Прежде всего в самоощущении. Смена работы или нежелание иметь семью для зумеров естественный выбор, а не вызов или предмет обсуждения.
Нынешние же 30−40-летние до сих пор спорят с консервативным окружением, доказывая свое право не вступать в брак, например. Даже повзрослев, миллениалы продолжают отстаивать свои права у старшего поколения.
Ну где же ты, студент?
Будущее туманно. Но ностальгируют ли 30−40-летние по прошлому? По мнению Александра Рикеля, любое поколение тяготеет к воспоминаниям, и ко всему, что будет напоминать о детстве, человек возвращается с нежностью. Все это личные переживания, но маркетинг заточен на то, чтобы превратить флешбэки из детства в актуальные тренды сегодняшнего дня. Особенно пользуются спросом предметы материальной эпохи вроде пленочных фотоаппаратов и грампластинок.
Ностальгия — выраженный тренд, но вряд ли миллениалам настолько не нравится настоящее, чтобы уходить в прошлое с головой. На этом фоне заигрывание со временем и оживление старых вещей выглядит довольно декоративно.
Миллениалы обмениваются мемами («Повар спрашивает повара», «Пацаны вообще ребята» и другие приметы ушедшей цифровой юности), делятся воспоминаниями, но при этом во всем ищут отголоски сегодняшнего дня.
Например, быстро набирает популярность блог «А что по телику?», где можно найти архивные видео из передач разных лет. Как уточнил РБК Life автор блога Александр Николаев, паблик получился вовсе не про ностальгию, поскольку ролики созвучны актуальной повестке. К тому же лайкают и комментируют видео блога «А что по телику?» люди от 18 до 55 лет.
Еще один маркер возраста — это ретро-вечеринки, которые сами не устаревают: 1980-е сменяются 1990-ми, а 1990-е — нулевыми. Меломанские предпочтения юности здесь часто ни при чем. Например, концерты «Руки Вверх!» в разных городах собирают не только бывших отчаянных фанатов, но и аудиторию, среди которой полно людей, которые терпеть их не могли в юности.
Спросом пользуются и миллениальские заведения. Какой-нибудь бар с меланхоличным интерьером, где можно пропустить кружку пива после работы, или ретро-кафе, стилизованное под старую квартиру: ковры на стенах, бабушкины лампы — все это якобы должно создавать ощущение уюта, затерянного в воспоминаниях детства. Но не факт, что все миллениалы будут чувствовать себя там в своей тарелке.
На практике сегодня крайне сложно найти места и явления, вокруг которых объединялись бы люди лишь одного поколения. Тренды меняются со скоростью света, и никто не хочет сидеть в своей песочнице.
Страдающие кризисом среднего возраста
Ни одно поколение не избежало и пресловутого кризиса среднего возраста. В 35−40 лет драматический разрыв между ожиданиями и реальностью становится очевиднее, а ценности и идеалы юности иногда нуждаются в пересмотре.
У любого поколения есть повод для разочарования и гордости одновременно, и миллениалы в этом смысле не исключение. Их родители были озабочены выживанием в девяностые, их собственная молодость пришлась на первые кофейни, барбершопы, семинары по коучингу, модные лофты и коворкинги. Нынешние 35-летние принесли с собой такое явление, как хипстерство, которое впоследствии превратилось в образ жизни для людей разного возраста.
Став нормой, критика этих ценностей поутихла, однако с началом СВО и сложившейся в России ситуации вышла на новый виток.
Показательной стала история с мемом про «тыквенный латте». Все началось с публикации журналистки Татьяны Шеремет, эмигрировавшей в Израиль, с просьбой подсказать, где найти тыквенный латте в Хайфе? Изначально ироничный пост вдруг вызвал настоящую волну хейта среди русскоязычной аудитории, а «тыквенный латте» разобрали на мемы.
Несоответствие запросов масштабу ситуации спровоцировало дискуссию, адекватно ли вообще нынешние взрослые оценивают положение дел? На ком сильнее отразится ситуация в России?
Если верить теории поколений, окружающая среда сильнее всего воздействует на человека в подростковом возрасте, а это значит, что в будущем эпоха потрясений скажется на юных зумерах. Но на практике здесь и сейчас 30−40-летние страдают не меньше.
«Нынешняя ситуация оказывает влияние на 30−40-летних в большей степени, — уверен психотерапевт Андрей Юдин. — Во-первых, у многих есть дети и высокий уровень ответственности, а во-вторых, адаптивные способности психики после 30 лет заметно снижаются, и получается нехорошее сочетание: вызовы больше, а способности психики к изменениям — ниже».
По его словам, любые социальные кризисы и потрясения вызывают один и тот же комплекс симптомов. Во время массовых стрессовых событий обостряется существующая психопатология, и могут появиться тревога, страх, чувство дезориентации в жизни, потеря безопасности.
Александр Рикель убежден, что сильнее всего тревожность выражена у старших зумеров и младших миллениалов.
«У молодых поколений это связано с более актуальным для них контекстом принятия жизненных решений, — считает эксперт. — Для молодого возраста более характерно искать альтернативы: релокации, связанные с имуществом решения и другие нестабильные вещи».
Психотерапевт Юдин считает, что внятной картины, связанной с ситуацией в России, пока нет. «Пока что есть относительная стабильность, и одним из главных опасений является тревога за будущее», — поясняет он.
Насколько миллениалы готовы противостоять вызовам времени, еще только предстоит узнать.
Исключительные индивидуалисты
Миллениалам приписывают уход от коллективных ценностей и характеризуют их как ярких индивидуалистов. Так было на заре их юности и вступления во взрослую жизнь. Какие книги читать? Что носить? Какую музыку слушать? Поколение игрек стало решать самостоятельно. Но насколько они свободны в своих предпочтениях сегодня, можно спорить.
Громко заявив о себе в начале нулевых, в эпоху трендов, они будто бы смешались с толпой. Осознанное потребление. Мерч на футболке. Кофе с собой. Все это актуально для большинства. Более того, со времен их юности психология индивидуализма взяла верх во многих сферах, и объединять людей по возрасту стало сложнее.
«В маркетинге теория поколений приносит некоторую пользу, но сейчас заметна критика данного подхода, — констатирует практикующий психолог, научный консультант образовательного центра “Психодемия” Елена Лаврова. — Стало важно анализировать индивидуальные особенности и предлагать пользователям то, что они хотят на основе уникальных черт, а не просто опираться на год рождения. В психотерапии индивидуальные черты тоже приобрели большее значение, чем гендерные или возрастные характеристики».
Чтобы создать уникальный продукт, брендам приходится ориентироваться на личные качества, вникать в человека, а не просто отслеживать тенденции. Эксперты прогнозировали, что зумеры будут теми, кто повернется к коллективным ценностям, но пока этого не произошло.
Они тоже индивидуалисты, но миллениалов отличает сознание собственной исключительности: мы были первыми. Спокойно! Никто и не стремится вырвать у вас пальму первенства. Как известно, каждому поколению — свое.