Ностальгия и исключительность: как миллениалы справляются с реальностью

Это подтверждает РБК Life и карьерный консультант Ильгиз Валинуров: «Сейчас и в 30, и в 40, и в 50 лет ты строишь карьеру. Менять работу чаще не является неприемлемым для рынка труда, как десять лет назад. В том числе потому, что в крупных компаниях много проектной работы, сотрудник может выбирать и менять направление».