Ностальгическое путешествие: в Японии открылся первый музей Nintendo

Стоимость билетов, кстати, составляет ¥3300 (~ 2200 рублй) для взрослого и ¥2200 (~ 1500 рублей) — для ребенка. Правда, получить их не так то просто: чтобы стать счастливым обладателем, нужно заранее зарегистрироваться для участия в розыгрыше на официальном сайте.