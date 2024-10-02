Ностальгическое путешествие: в Японии открылся первый музей Nintendo

2 октября в бывшем производственном комплексе японского города Удзи открылся первый музей Nintendo. На территории интерактивного пространства можно познакомиться со 135-летней историей компании благодаря обширной экспозиции, включающей редкие консоли и прототипы, а также посетить тематический бургер-ресторан.
Однако главной достопримечательностью музея считается зона «Discover». Это огромный игровой зал, в котором представлены практически все продукты, когда-либо созданные Nintendo, включая игры, выпущенные ограниченным тиражом, и прототипы, которые в свое время не оправдали ожиданий.
Известно, что каждый посетитель вместе с билетом получает 10 цифровых монет, которые можно использовать для участия в играх. Как обычно, есть нюанс: дополнительную игровую валюту купить невозможно, поэтому игрокам нужно продумать стратегию и сделать правильный выбор.
Стоимость билетов, кстати, составляет ¥3300 (~ 2200 рублй) для взрослого и ¥2200 (~ 1500 рублей) — для ребенка. Правда, получить их не так то просто: чтобы стать счастливым обладателем, нужно заранее зарегистрироваться для участия в розыгрыше на официальном сайте.
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