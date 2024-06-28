Носорогов в Африке «вооружили» радиоактивными рогами

Сначала ученые просверлили небольшое отверстие в роге и поместили в него радиоизотоп. Потом они распылили 11 000 микроточек по всему рогу. В дальнейшем ученые возьмут образцы крови животных, чтобы убедиться, что носороги эффективно защищены. Радиоактивный материал сделает рога бесполезными и ядовитыми для употребления в пищу, поэтому спрос на них должен снизиться. Ожидается, что такая защита прослужит около 18 месяцев. Эксперты рассказали, что носорогов перед вживлением микрочипов временно усыпили, поэтому животные не испытывали боли и дискомфорта.