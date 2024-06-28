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Носорогов в Африке «вооружили» радиоактивными рогами

Все ради их блага.

Источник: AP 2023

В Южной Африке ученые снабдили носорогов радиоактивной «защитой». Об этом пишет Science Alert.

Рога носорогов используют в медицине (они якобы имеют терапевтический эффект), поэтому эти животные — золотая жила для охотников. В связи с этим ученые запустили новаторский проект Rhisotope против браконьерства, он стартовал в приюте для носорогов Лимпопо. Эксперты ввели в рога животных радиоактивный материал. По словам директора отдела радиационной и медицинской физики Университета Витватерсранда Джеймса Ларкина, ученые вставили «два крошечных чипа».

Сначала ученые просверлили небольшое отверстие в роге и поместили в него радиоизотоп. Потом они распылили 11 000 микроточек по всему рогу. В дальнейшем ученые возьмут образцы крови животных, чтобы убедиться, что носороги эффективно защищены. Радиоактивный материал сделает рога бесполезными и ядовитыми для употребления в пищу, поэтому спрос на них должен снизиться. Ожидается, что такая защита прослужит около 18 месяцев. Эксперты рассказали, что носорогов перед вживлением микрочипов временно усыпили, поэтому животные не испытывали боли и дискомфорта.

Предполагается, что частью пилотного проекта станут 20 носорогов. Им введут дозу, достаточно сильную, чтобы сработали детекторы, установленные по периметру приюта. При этом объем введенного препарата не навредит животным и окружающей среде.

Кстати, вещества, содержащиеся в роге носорога, не так уж полезны для здоровья людей. К такому выводу недавно пришли ученые из США.

Айгуль Сабитова