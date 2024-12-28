«Носок» или «носков»: как правильно говорить

Русский язык нередко ставит нас перед выбором, особенно когда речь идет о склонении существительных во множественном числе. Один из таких примеров — слово «носок». Как правильно образовать множественное число в родительном падеже? «Носок» или «носков»? Этот вопрос возникает не только у школьников, но и у взрослых. В статье разберем, какая форма соответствует нормам и почему появляются ошибки. Приведем советы эксперта и рассмотрим другие слова, с которыми часто возникают похожие затруднения.
Как пишется по правилам русского языка: «носков» или «носок»
С точки зрения грамматики существуют обе формы, но используются они в разных контекстах. «Носок» — это именительный падеж единственного числа. Например: «Этот носок совсем порвался». Тогда как «носков» — это родительный падеж множественного числа, который употребляется, когда речь идет о количестве или принадлежности. Например: «В моей спортивной сумке всегда лежит три пары чистых носков». Здесь речь идет про количество. «Цвет и состав этих носков напоминают мне детство. Они такие же яркие и связаны из колючей натуральной шерсти», — здесь говорится о принадлежности.
Таким образом, выбор правильной формы зависит от контекста. Если вы хотите указать на принадлежность или количество, нужно использовать «носков». Или еще проще: если число множественное, а падеж родительный — говорим и пишем «носков».
Объясняет Валентина Колесникова, корректор PR-агентства Comunica:
— «Великий, могучий, правдивый и свободный» — так сказал про наш с вами язык Иван Тургенев. А еще, добавим мы от себя, непростой. Говорят, иностранцы от разнообразия правил русского языка хватаются за голову. Хотя что там правила! Хуже, что практически в каждом из них имеются исключения. И наш случай как раз из этого ряда.
Эксперт подчеркнула одну из закономерностей русского языка:
— В форме родительного падежа множественного числа парные существительные имеют нулевое окончание. Парными называют такие существительные, которые подразумевают в предмете парное начало — «сапоги», «лыжи», «стельки», «чулки», «ботинки», «перчатки». Поставим их в форму родительного падежа: нет чего? — «сапог», «лыж», «стелек», «чулок», «ботинок», «перчаток». Как видим, везде окончание нулевое. Таково правило.
Но носки в этот ряд не вписываются:
— «Носки» — то самое исключение. Верная форма: нет «носков». Как видим, на месте нулевого здесь появляется вполне полноценное окончание -ов. Никакими нормами или проверочными словами такой порядок не регламентируется. Это нужно просто запомнить.
Примеры предложений со словом «носков»
Легче всего усвоить какое-то правило или исключение на примерах. Чем больше прочитать, придумать или написать предложений с верной формой слова, тем прочнее эта форма отложится в памяти.
Приведем примеры употребления слова в разных контекстах:
В магазине закончились все пары носков.
У него в шкафу слишком много разноцветных носков, и большинство из них без пары.
С тех пор, как я завел собаку, для меня проблема найти хоть одну пару целых носков.
Бабушка вяжет носки для всей семьи. Узоры ее носков всегда замысловатые, их хочется разглядывать.
Для тренировок нужны специальные носки. Пятка таких носков должна быть плотной и крепкой.
Почему это слово часто пишут и говорят с ошибкой
Ошибки нередко возникают из-за влияния разговорной речи. А неправильное употребление слова в разговоре в свою очередь объясняется недостаточным пониманием грамматических норм. Попросту говоря, мы не помним всех школьных правил и тем более исключений. Одни могут неверно согласовывать слово в падеже, считая, что форма «носок» подходит для всех случаев. Другие опираются на правило нулевого окончания, о котором мы говорили выше.
Дополнительная путаница возникает из-за региональных диалектов и различий в произношении. В некоторых диалектах можно услышать неправильные формы, которые затем переносятся в повседневную речь.
Советы эксперта, как запомнить правильную форму слова
Валентина Колесникова дала совет по запоминанию и сделала для нас небольшой экскурс в историю:
— Не стоит думать, что из общего ряда носки выбились в одиночестве. Нет — тут целая компания. «Гольфы», «ботфорты», «клипсы» в родительном падеже принимают форму «гольфов», «ботфортов», «клипсов». Так что налицо непослушание массовое. Отсюда и запоминать эту исключительную компанию лучше оптом: «на ногах носки, гольфы и ботфорты, а в ушах клипсы. А если их нет — добавьте -ов: нет носков, гольфов, ботфортов и клипсов».
Отчего же такой разнобой? — спросите вы.
— Это, скажем так, изгибы исторического процесса. Когда-то нормативным считалось окончание -ов, а совсем не нулевое, как сейчас. Проследим на примере слова «сапоги». «Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь», — это Антон Чехов из девятнадцатого века. «И еще будем долго огни принимать за пожары мы. Будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов», — а это Владимир Высоцкий из века двадцатого.
Со временем язык освободился от утяжеляющего окончания, сбросил ненужный груз и пришел к легкой форме с нулевым окончанием — «сапог»:
— Русский язык живет, как и все вокруг, то есть меняется, — уверена Валентина Колесникова. — Недаром еще один классик, Владимир Даль, главный свой труд назвал так: «Толковый словарь живого великорусского языка». Живого! А это означает, что и «носки» со временем перестанут быть белой вороной. Да что там со временем: перемены происходят прямо сейчас, у нас на глазах. Последние редакции академических словарей уже дают вариант «нет носок» как допустимый. Хотя многие лингвисты по этому поводу ропщут. А потому безусловно признанной все же остается прежняя форма: «нет носков». На нее и следует ориентироваться.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Сомнения в правильности формы возникают не только с «носками». Вот список других слов, которые часто пишут или произносят неправильно:
«Редакторы» или «редактора». Правильно: «редакторы». Формы множественного числа существительных на -ор имеют окончание -ы.
«Договора» или «договоры». Правильно: «договоры». Окончание -ы закреплено за большинством слов с таким корнем.
«Тортов» или «тортов». Правильно: «тортов». Это слово сохраняет неизменное ударение.
Автор: Евгения Чернова
Эксперт: Валентина Колесникова, корректор PR-агентства Comunica