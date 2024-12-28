«Носок» или «носков»: как правильно говорить

— Русский язык живет, как и все вокруг, то есть меняется, — уверена Валентина Колесникова. — Недаром еще один классик, Владимир Даль, главный свой труд назвал так: «Толковый словарь живого великорусского языка». Живого! А это означает, что и «носки» со временем перестанут быть белой вороной. Да что там со временем: перемены происходят прямо сейчас, у нас на глазах. Последние редакции академических словарей уже дают вариант «нет носок» как допустимый. Хотя многие лингвисты по этому поводу ропщут. А потому безусловно признанной все же остается прежняя форма: «нет носков». На нее и следует ориентироваться.