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«Носок» или «носков»: как правильно говорить

Многие сомневаются, как правильно говорить: «носок» или «носков»? В бытовой речи можно часто услышать оба варианта, но только один из них соответствует правилам русского языка.

Школьник отвечает на уроке, как правильно пишется: «носок» или «носков»

Русский язык нередко ставит нас перед выбором, особенно когда речь идет о склонении существительных во множественном числе. Один из таких примеров — слово «носок». Как правильно образовать множественное число в родительном падеже? «Носок» или «носков»? Этот вопрос возникает не только у школьников, но и у взрослых. В статье разберем, какая форма соответствует нормам и почему появляются ошибки. Приведем советы эксперта и рассмотрим другие слова, с которыми часто возникают похожие затруднения.

Как пишется по правилам русского языка: «носков» или «носок»

С точки зрения грамматики существуют обе формы, но используются они в разных контекстах. «Носок» — это именительный падеж единственного числа. Например: «Этот носок совсем порвался». Тогда как «носков» — это родительный падеж множественного числа, который употребляется, когда речь идет о количестве или принадлежности. Например: «В моей спортивной сумке всегда лежит три пары чистых носков». Здесь речь идет про количество. «Цвет и состав этих носков напоминают мне детство. Они такие же яркие и связаны из колючей натуральной шерсти», — здесь говорится о принадлежности.

Таким образом, выбор правильной формы зависит от контекста. Если вы хотите указать на принадлежность или количество, нужно использовать «носков». Или еще проще: если число множественное, а падеж родительный — говорим и пишем «носков».

Объясняет Валентина Колесникова, корректор PR-агентства Comunica:

— «Великий, могучий, правдивый и свободный» — так сказал про наш с вами язык Иван Тургенев. А еще, добавим мы от себя, непростой. Говорят, иностранцы от разнообразия правил русского языка хватаются за голову. Хотя что там правила! Хуже, что практически в каждом из них имеются исключения. И наш случай как раз из этого ряда.

Эксперт подчеркнула одну из закономерностей русского языка:

— В форме родительного падежа множественного числа парные существительные имеют нулевое окончание. Парными называют такие существительные, которые подразумевают в предмете парное начало — «сапоги», «лыжи», «стельки», «чулки», «ботинки», «перчатки». Поставим их в форму родительного падежа: нет чего? — «сапог», «лыж», «стелек», «чулок», «ботинок», «перчаток». Как видим, везде окончание нулевое. Таково правило.

Но носки в этот ряд не вписываются:

— «Носки» — то самое исключение. Верная форма: нет «носков». Как видим, на месте нулевого здесь появляется вполне полноценное окончание -ов. Никакими нормами или проверочными словами такой порядок не регламентируется. Это нужно просто запомнить.

Примеры предложений со словом «носков»

Учебники, где разъясняется, как правильно пишется: «носок» или «носков»
Источник: Freepik

Легче всего усвоить какое-то правило или исключение на примерах. Чем больше прочитать, придумать или написать предложений с верной формой слова, тем прочнее эта форма отложится в памяти.

Приведем примеры употребления слова в разных контекстах:

  • В магазине закончились все пары носков.

  • У него в шкафу слишком много разноцветных носков, и большинство из них без пары.

  • С тех пор, как я завел собаку, для меня проблема найти хоть одну пару целых носков.

  • Бабушка вяжет носки для всей семьи. Узоры ее носков всегда замысловатые, их хочется разглядывать.

  • Для тренировок нужны специальные носки. Пятка таких носков должна быть плотной и крепкой.

Почему это слово часто пишут и говорят с ошибкой

Ошибки нередко возникают из-за влияния разговорной речи. А неправильное употребление слова в разговоре в свою очередь объясняется недостаточным пониманием грамматических норм. Попросту говоря, мы не помним всех школьных правил и тем более исключений. Одни могут неверно согласовывать слово в падеже, считая, что форма «носок» подходит для всех случаев. Другие опираются на правило нулевого окончания, о котором мы говорили выше.

Дополнительная путаница возникает из-за региональных диалектов и различий в произношении. В некоторых диалектах можно услышать неправильные формы, которые затем переносятся в повседневную речь.

Советы эксперта, как запомнить правильную форму слова

Валентина Колесникова дала совет по запоминанию и сделала для нас небольшой экскурс в историю:

— Не стоит думать, что из общего ряда носки выбились в одиночестве. Нет — тут целая компания. «Гольфы», «ботфорты», «клипсы» в родительном падеже принимают форму «гольфов», «ботфортов», «клипсов». Так что налицо непослушание массовое. Отсюда и запоминать эту исключительную компанию лучше оптом: «на ногах носки, гольфы и ботфорты, а в ушах клипсы. А если их нет — добавьте -ов: нет носков, гольфов, ботфортов и клипсов».

Девочка заучивает, как правильно пишется: «носок» или «носков»
Источник: Freepik

Отчего же такой разнобой? — спросите вы.

— Это, скажем так, изгибы исторического процесса. Когда-то нормативным считалось окончание -ов, а совсем не нулевое, как сейчас. Проследим на примере слова «сапоги». «Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь», — это Антон Чехов из девятнадцатого века. «И еще будем долго огни принимать за пожары мы. Будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов», — а это Владимир Высоцкий из века двадцатого.

Со временем язык освободился от утяжеляющего окончания, сбросил ненужный груз и пришел к легкой форме с нулевым окончанием — «сапог»:

— Русский язык живет, как и все вокруг, то есть меняется, — уверена Валентина Колесникова. — Недаром еще один классик, Владимир Даль, главный свой труд назвал так: «Толковый словарь живого великорусского языка». Живого! А это означает, что и «носки» со временем перестанут быть белой вороной. Да что там со временем: перемены происходят прямо сейчас, у нас на глазах. Последние редакции академических словарей уже дают вариант «нет носок» как допустимый. Хотя многие лингвисты по этому поводу ропщут. А потому безусловно признанной все же остается прежняя форма: «нет носков». На нее и следует ориентироваться.

Другие слова, в которых часто допускают ошибки

Сомнения в правильности формы возникают не только с «носками». Вот список других слов, которые часто пишут или произносят неправильно:

  • «Редакторы» или «редактора». Правильно: «редакторы». Формы множественного числа существительных на -ор имеют окончание .

  • «Договора» или «договоры». Правильно: «договоры». Окончание закреплено за большинством слов с таким корнем.

  • «Тортов» или «тортов». Правильно: «тортов». Это слово сохраняет неизменное ударение.

Автор: Евгения Чернова

Эксперт: Валентина Колесникова, корректор PR-агентства Comunica