Носите кубики льда и оголяйте живот: странные китайские традиции

Этот обычай, которому уже более ста лет, проводится ежегодно в 15-й день первого лунного месяца после Нового года на берегу Желтой реки. В настоящее время эта традиция служит ритуалом для предотвращения бедствий и молитвами о благословении. Также считается, что все, кто примет участие в мероприятии, будут здоровы весь год.