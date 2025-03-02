Носите кубики льда и оголяйте живот: странные китайские традиции

В Китае существует множество обычаев и традиций. Некоторые из них могут показаться странными, однако они имеют глубокий смысл.
О четырех необычных традициях рассказали в издании South China Morning Post.
Терапия во сне
Эта уникальная терапия практикуется этнической группой дай в автономной префектуре Сишуанбаньна-Дай в провинции Юньнань на юго-западе Китая.
Врач назначает пациенту различные виды высушенных или свежих лечебных трав в зависимости от тяжести его состояния, затем смешивает и нагревает их. После этого больного заворачивают в теплую травяную ткань, пропитанную специальным маслом, чтобы тепло распространилось по всему телу.
Пациент спит в таком импровизированном коконе несколько часов.
В отличие от других методов лечения, в этом используются растительные ингредиенты, которые способствуют улучшению кровообращения, очищают меридианы и лечат ревматизм.
«Носи лед на спине и показывай живот»
Традиция «бей бинлян бао» — это традиционный народный обычай в Юнцзи, провинция Шаньси, на севере Китая.
Зимой участники, обычно 108 молодых мужчин, в зеленых шортах и красных головных платках выстраиваются в боевое построение Багуа — древнее китайское военное построение — для проведения этого ритуала.
Каждый участник несет на спине большой кусок льда, добытый из Желтой реки, и выставляет живот напоказ. Мужчины обязательно пританцовывают под ритм барабанов и гонг.
Этот обычай, которому уже более ста лет, проводится ежегодно в 15-й день первого лунного месяца после Нового года на берегу Желтой реки. В настоящее время эта традиция служит ритуалом для предотвращения бедствий и молитвами о благословении. Также считается, что все, кто примет участие в мероприятии, будут здоровы весь год.
Плачущая свадьба
Обычно за неделю до свадьбы невеста периодически плачет и поет. Когда родственники или соседи ее навещают и приносят подарки, она выражает свою благодарность слезами.
Эмоциональное состояние достигает пика в ночь перед свадьбой. Плач продолжается до тех пор, пока невесту не отвезут в новый дом.
По ходу ритуала невеста поет песни, в которых выражает благодарность родителям, размышляет о братских и сестринских узах и сожалеет о беззаботных днях юности.
Выдувные пистолеты
Этот традиционный вид спорта популярен среди этнической группы мяо в Малипо, провинция Юньнань, на юго-западе Китая, и признан нематериальным культурным наследием.
Ружья изготавливаются из бамбука или дерева, а на конце ствола размещаются тщательно подготовленные и продезинфицированные глиняные пули. Стрелок делает вдох и задерживает дыхание, целясь из положения стоя, сидя или стоя на коленях.
Затем он с силой дует в ствол и выпускает пулю в цель. Хотя стрельба из выдувного пистолета появилась 300 лет назад для защиты урожая от вредителей, сейчас она превратилась в популярный соревновательный вид спорта.
Ранее рассказали о странных подарках, которые компании дарят своим сотрудникам.