Нос у собаки должен быть теплым или холодным?

Любая резкая смена состояния животного — отклонение от нормы. Например, обычно носик у вашей собаки холодный, но внезапно стал теплым и горячим, или, наоборот, был теплым, и вдруг из него стало течь и капать. Или же нос остался холодным и влажным, но собака почему-то стала вялой и отказывается от еды. Для точной диагностики обязательно покажите четвероногого ветеринарному врачу, чтобы понять что с ним не так.