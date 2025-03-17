Нос у собаки должен быть теплым или холодным?

Сухой, влажный или блестящий. Нос собаки — это один из маркеров, характеризующих состояние животного. Однако нельзя на 100% утверждать, что с собакой случилось что-то плохое, если ее нос изменил температуру. Все зависит от конкретной ситуации.
Холодный нос
Принято считать, что холодный и слегка мокрый нос наблюдается у собак, которых ничего не беспокоит. Вообще, собаки самостоятельно поддерживают влажность носа, периодически его облизывая. Это делается для того, чтобы очистить нос от возможных загрязнений и улучшить обоняние. Во сне собаки тоже могут увлажнять свой носик из-за снижения активности слизистой.
Насторожиться владельцу стоит, если его четвероногий облизывает нос слишком часто. В этом случае холодный и мокрый нос может говорить, к примеру, об инфекционной болезни, аллергии или какой-то травме носа. Нельзя исключать, что пес чем-то напуган и встревожен.
Теплый нос
Теплый и сухой нос не означает, что ваша собака непременно заболела — это миф. Такой нос у собаки чаще всего бывает после пробуждения, то есть в состоянии покоя. Потеплеть и подсохнуть нос может и от воздействия окружающей среды, например, на солнце, во время сильного ветра или вблизи источника тепла.
Симптомом болезни теплый нос может служить в том случае, если у собаки наблюдается обезвоживание, нос становится шершавый, есть признаки лихорадки, рвота, потеря интереса, отсутствие аппетита
Когда теплый и холодный нос у собаки — это ненормально?
Любая резкая смена состояния животного — отклонение от нормы. Например, обычно носик у вашей собаки холодный, но внезапно стал теплым и горячим, или, наоборот, был теплым, и вдруг из него стало течь и капать. Или же нос остался холодным и влажным, но собака почему-то стала вялой и отказывается от еды. Для точной диагностики обязательно покажите четвероногого ветеринарному врачу, чтобы понять что с ним не так.