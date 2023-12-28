Norwegian Scitech News: в Норвегии нашли остатки погребальной ладьи, построенной до викингов

В прибрежном поселке Лека в Центральной Норвегии есть поросший травой курган, известный как Херлаугсхаген. Его высота составляет 7 метров, диаметр — чуть больше 60-ти. Археологи давно подозревали, что курган скрывает под собой корабль, но они и не догадывались, насколько древним он окажется.

Когда-то погребение в ладье было распространенным обычаем — умершего хоронили внутри корабля, а само судно потом накрывали земляной насыпью. Считалось, что так переход человека в загробную жизнь будет безопасным. Как повествует великий скальд Снорри Стурлусон, именно так окончил свои дни конунг Херлауг — он предпочел, чтобы его заживо погребли в кургане, только чтобы не подчиниться Харальду Прекрасноволосому. А последним пристанищем Херлауга стал курган Херлаугсхауген.

Но ученые сагам обычно не верят и предпочитают всё перепроверять. Норвежское управление по культурному наследию и исследователи из Музея Норвежского университета науки и технологий (NTNU) в Тронхейме решили более точно датировать курган, чтобы определить, может ли под ним скрываться погребальная ладья.

Согласно сохранившимся записям, курган раскапывали трижды в конце XVIII века. Во время этих раскопок нашли нечто вроде стены, железные гвозди, бронзовый котел, кости животных и скелет человека в сидячем положении, с мечом. Правда, все эти находки исчезли в начале 1920-х годов. Последим оставался скелет — подписанный именем короля Херлауга, он какое-то время выставлялся в музее при Соборной школе Тронхейма. Но потом куда-то пропал и он.

«Эта датировка очень интересна, потому что она отодвигает всю традицию погребений в ладьях довольно далеко в прошлое». Гейр Грённесбю археолог, руководитель раскопок

Как считают ученые, находка позволяет предположить, что жители этого региона Норвегии уже были опытными мореплавателями и умели строить большие корабли задолго до викингов. Однако чтобы получить представление об облике корабля и установить, был он военным или торговым, потребуются дальнейшие исследования.

Викингов хоронили не только с кораблями, а вообще вместе с теми предметами, которые могли пригодиться им в загробной жизни. Это были оружие, пища, пиво, украшения. Иногда богатых людей погребали вместе с рабами, лошадьми и собаками. Поэтому их могилы были очень большими, ведь там должно было свободно разместиться все то, что они забирали с собой в другой мир.