Норвежский самолет совершил экстренную посадку из-за мыши

«Редко» действительно означает, что этот случай не первый: аналогичная ситуация произошла с в 2017 году в аэропорте Хитроу с рейсом до Сан-Франциско. В самолете нашли мышь, вылет задержался на час, после чего пассажиры отправились в путь на другом самолете. Замена обошлась компании в 250 тысяч фунтов.