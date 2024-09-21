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Норвежский самолет совершил экстренную посадку из-за мыши

Грызун выскочил прямо из готового обеда.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Самолет Скандинавских авиалиний, следовавший из Осло в Малагу (Испания), совершил экстренную посадку в Копенгагене из-за того, что на борту обнаружили мышь.

Грызун выскочил из порционного обеда одного из пассажиров, после чего спешно ретировался. Стандарты безопасности категорически запрещают наличие на борту грызунов, поскольку те могут погрызть проводку и привести самолет в негодность, поэтому пилот экстренно посадил воздушное судно.

Об инциденте рассказала газета The Guardian. Один из пассажиров, Ярле Боррестад, написал у себя в соцсетях: «Хотите верьте, хотите, нет, а у моей соседки на борту из обеда выпрыгнула живая мышь».

Представитель Скандинавских авиалиний Ойстейн Шмидт сообщил, что в соответствии с правилами компании самолет будет заменен, и пассажиры продолжат путь в Малагу на новом воздушном судне. Он заверил, что такие инциденты происходят редко, и компания внимательно изучит текущих поставщиков еды.

«Редко» действительно означает, что этот случай не первый: аналогичная ситуация произошла с в 2017 году в аэропорте Хитроу с рейсом до Сан-Франциско. В самолете нашли мышь, вылет задержался на час, после чего пассажиры отправились в путь на другом самолете. Замена обошлась компании в 250 тысяч фунтов.

Ранее рассказывали, как целый аэропорт в Японии закрылся из-за потерянных ножниц.