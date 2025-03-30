Норвежский лосось «отъедает» мойву у россиян, заявили в ВАРПЭ

«Меня больше беспокоит ситуация с мойвой. В прошлом году квота, установленная в ходе совместной сессии российско-норвежской комиссии, составляла для 78,2 тысячи тонн, добыли из них мы 51,7 тысячи. А в этом году — у нас нулевая квота. Решение спорное, потому что у норвежской стороны квота есть. Норвегия добывает достаточно большой объем мойвы — это рыба, которая поддерживает их лососевую индустрию, они делают из нее муку и кормят лососей, а для нас мойва — это продукт питания», — сказал он.