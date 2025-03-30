Норвежский лосось «отъедает» мойву у россиян, заявили в ВАРПЭ

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Норвежский лосось «отъедает» мойву у россиян: Норвегия добывает достаточно большой объем мойвы — делают из нее муку и кормит лососей, тогда как для России мойва — это продукт питания, однако страна имеет нулевую квоту для добычи рыбы, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
«Меня больше беспокоит ситуация с мойвой. В прошлом году квота, установленная в ходе совместной сессии российско-норвежской комиссии, составляла для 78,2 тысячи тонн, добыли из них мы 51,7 тысячи. А в этом году — у нас нулевая квота. Решение спорное, потому что у норвежской стороны квота есть. Норвегия добывает достаточно большой объем мойвы — это рыба, которая поддерживает их лососевую индустрию, они делают из нее муку и кормят лососей, а для нас мойва — это продукт питания», — сказал он.
По его мнению, было бы правильно, если ежегодно Россия имела хотя бы небольшую, усредненную квоту в 30−35 тысяч тонн. Потому что иначе это приводит к очень сильному колебанию цены на мойву у трейдеров.
Что касается вылова трески и сельди в 2025 году — он будет примерно на уровне 2023 года. По иваси Зверев ожидает вылов больше прошлогоднего. Он добавил, что в целом ассоциация ожидает в этом году вылов рыбы и морепродуктов порядка 5 миллионов тонн.