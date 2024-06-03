Норвежский фермер нашел 1000-летний меч с именем кузнеца ULFBERTH

27 мая Ойланд Ловра вместе со своим сыном расчищал заброшенное поле на их семейной ферме в муниципалитете Сульдаль, округ Рогаланд (юго-запад Норвегии). В какой-то момент Ойланд поднял с земли нечто, что он принял за «ржавую железяку», и хотел ее выбросить. Однако присмотревшись, мужчина понял, что это викингский меч.
Прибывшие на ферму археологи из Университета Ставангера пришли к выводу, что находка Ойланда чрезвычайно ценна — это первый подобный меч, найденный в округе Рогаланд.
Меч датируется 900−1050 годами нашей эры. За прошедшее тысячелетие с лишним сохранилось меньше половины длины его лезвия (около 37 сантиметров).
Рентгенологическое обследование редкого артефакта показало, что на его рукоятке есть изображение креста и некая надпись. Ученые предполагают, что меч может быть одним из знаменитой серии викингских мечей Раннего Средневековья, помеченных скандинавским именем ULFBERTH.
Возможно, это было имя мастера-кузнеца, ковавшего подобные чрезвычайно высококачественные мечи из металла с высоким содержанием углерода на территории тогдашней Франкской Империи. До сих пор найдено около 170 таких мечей, в основном в Скандинавии, но ученые считают, что оружие с маркировкой ULFBERTH было в те времена распространено по всей территории Европы.
Ранее, в феврале, клинок с такой же подписью выловили из вод Вислы в Польше.