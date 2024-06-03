Норвежский фермер нашел 1000-летний меч с именем кузнеца ULFBERTH

Возможно, это было имя мастера-кузнеца, ковавшего подобные чрезвычайно высококачественные мечи из металла с высоким содержанием углерода на территории тогдашней Франкской Империи. До сих пор найдено около 170 таких мечей, в основном в Скандинавии, но ученые считают, что оружие с маркировкой ULFBERTH было в те времена распространено по всей территории Европы.