Норвежские историки: 110 тысяч средневековых рукописей создали женщины

Медиевисты предполагают, что в ту «темную» эпоху существовали некие сообщества переписчиц, о которых мы ничего не знаем. Пока. В любом случае, полученный результат уже дает почву для новых исследований, в рамках которых можно было бы рассмотреть, где именно создано больше всего «женских» рукописей, что у них общего и какую роль играли эти переписчицы в книжной культуре Средневековья.