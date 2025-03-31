Норвежские историки: 110 тысяч средневековых рукописей создали женщины

Ученые из Бергенского университета в Норвегии выяснили, что как минимум 1,1% средневековых рукописей, появившихся с 800-го по 1626 год, были созданы женщинами-переписчицами. Общее количество таких текстов может превышать 110 тысяч.
В исследовании, опубликованном в научном журнале Humanities and Social Sciences Communications, историки рассмотрели 23 774 колофона средневековых рукописей.
Что такое колофон
Исследователи учитывали только те колофоны, в которых можно было однозначно определить пол писца, и насчитали 254 колофона, связанных с женщинами-писцами. Спорные случаи не учитывались, поэтому результат в 1,1% — это примерный показатель, который может давать представление о нижней границе. То есть вполне вероятно, что на самом деле переписанных женщинами текстов в Средневековье было гораздо больше.
С 800-го по 1400 год доля рукописей, созданных женщинами, была постоянной, хотя и небольшой. После 1400 года количество таких документов, написанных на местных языках, заметно возросло. Речь о языках, которые не являются родственными латыни.
Результаты исследования показывают, что в Средние века женщины-переписчики создали по меньшей мере 110 000 рукописей, из которых лишь около 8000 сохранились до наших дней.
Медиевисты предполагают, что в ту «темную» эпоху существовали некие сообщества переписчиц, о которых мы ничего не знаем. Пока. В любом случае, полученный результат уже дает почву для новых исследований, в рамках которых можно было бы рассмотреть, где именно создано больше всего «женских» рукописей, что у них общего и какую роль играли эти переписчицы в книжной культуре Средневековья.
Ранее другие ученые выяснили, что одна из самых загадочных рукописей в мире, неразгаданный манускрипт Войнича, тоже связана с женщинами.