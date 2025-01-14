Норвежка стала самой молодой покорительницей Южного полюса

Родом с юга Норвегии, девушка преодолела 1130 километров, везя с собой две пары саней с припасами и оборудованием, в начале пути их вес составлял 100 килограммов. По данным телерадиокомпании, на то, чтобы добраться до Южного полюса, у Кюллесё ушло 54 дня, — ровно столько, на сколько у нее было с собой продуктов. Средняя температура воздуха составляла минус 25 градусов.