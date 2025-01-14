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Норвежка стала самой молодой покорительницей Южного полюса

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Норвежка Карен Кюллесё в 21 год стала самой молодой покорительницей Южного полюса, самостоятельно добравшейся до него на лыжах, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на отца девушки.

Источник: © РИА Новости

«В возрасте 21 года Карен Кюллесё в понедельник вечером сумела установить новый мировой рекорд, став самым молодым человеком, добравшимся до Южного полюса на лыжах. Совершенно самостоятельно», — говорится в материале NRK.

Родом с юга Норвегии, девушка преодолела 1130 километров, везя с собой две пары саней с припасами и оборудованием, в начале пути их вес составлял 100 килограммов. По данным телерадиокомпании, на то, чтобы добраться до Южного полюса, у Кюллесё ушло 54 дня, — ровно столько, на сколько у нее было с собой продуктов. Средняя температура воздуха составляла минус 25 градусов.

Как сообщает NRK, до этого путешествия 21-летняя девушка заявляла, что самая сильная мотивация для нее — это стремление доказать самой себе, что она может с этим справиться.

По данным телерадиокомпании, за два дня до конца пути Кюллесё сообщала, что дорога стала трудной и у нее появились проблемы с дыханием. Остаток пути она прошла в специальной маске.