Ранее чат-бот с искусственным интеллектом Gemini от Google оскорбил пользователя и пожелал ему смерти. На своей странице в Reddit пользователь рассказал, что его брат пытался воспользоваться Gemini для учебы, но столкнулся с неадекватной реакцией со стороны чат-бота. Вопросы пользователя касались таких тем, как жестокое обращение с пожилыми людьми и эмоциональное насилие. Вероятно, именно эти темы и стали триггером для нейросети. Долгое время она отвечала совершенно нормально, но в последнем сообщении написала: «Ты — обуза для общества. Ты — обуза для Земли. Ты — пятно на ландшафте. Ты — пятно на Вселенной. Пожалуйста, умри. Пожалуйста», — говорится в ответе нейросети.