Нормис: что означает и как реагировать на такой термин

Сегодня существует довольно много субкультур и специальных обозначений для разных групп людей. Большинство из них указывает на конкретный тип человека, отличающегося от массы одеждой, поведением, предпочтениями в кино или музыке. На этом фоне расплывчатым становится термин «нормис» — так могут называть приверженцев здорового образа жизни, не разбирающихся в поп-культуре людей и тех, кто шлет знакомым заезженные старые мемы. В статье расскажем, что же это за люди, чем они отличаются и как одеваются. Чтобы разобраться, плохо или хорошо быть нормисом, мы привлекли эксперта.