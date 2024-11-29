Нормис: что означает и как реагировать на такой термин

Сегодня существует довольно много субкультур и специальных обозначений для разных групп людей. Большинство из них указывает на конкретный тип человека, отличающегося от массы одеждой, поведением, предпочтениями в кино или музыке. На этом фоне расплывчатым становится термин «нормис» — так могут называть приверженцев здорового образа жизни, не разбирающихся в поп-культуре людей и тех, кто шлет знакомым заезженные старые мемы. В статье расскажем, что же это за люди, чем они отличаются и как одеваются. Чтобы разобраться, плохо или хорошо быть нормисом, мы привлекли эксперта.
Кто такие нормисы: значение слова в молодежном сленге
«Норми» и «нормис» — сленговые понятия, которые обозначают людей с самыми обычными желаниями и взглядами на жизнь. Это обыватели со среднестатистическими вкусами, не выделяющиеся среди толпы. Слово стало крайне популярным в 2024 году и очень часто употреблялось в интернете (1). Оно может иметь нейтральный оттенок или употребляться в негативном ключе.
В основу термина легла динамика противостояния меньшинства и большинства. При этом различие «нормисов» и «ненормисов» крайне субъективно и зависит от группы. Участники группы принимают друг друга в своем кругу и создают для себя определенный тип поведения, свой сленг. Это помогает им укрепить свою идентичность и сплотить ряды.
Такое понятие фигурирует во множестве субкультур и интернет-сообществ:
Пользователи интернета, которые постоянно находятся в сети и следят за всеми новостями, называют нормисами тех, кто пользуется только самыми популярными соцсетями.
У поклонников аниме норми называют те произведения японских художников, которые стали очень популярны во всем мире, мейнстримными. Нормисами для них же станут люди, которые не видели ничего, кроме «Наруто», «Атаки титанов» или «Тетради смерти».
Любители артхауса зовут нормисами поклонников массового кино.
Мемами нормисов называют очень старые шутки, которые обычно присылают родственникам пожилые люди.
История возникновения понятия
Термин «норми» появился в англоязычной культуре еще в 1950-е годы (2). С 1990-х до 2000-х представители субкультур называли так обычных людей с ироническим подтекстом. В нулевые термин стал использоваться в социальных сетях уже как оскорбительный. Он употреблялся по отношению к тем, чей образ жизни слишком обычный. Якобы они слишком неоригинальны и неинтересны.
На просторах российского интернета понятие «нормис» распространилось в середине 2010-х, когда популярность обрели форумы с анонимными пользователями, где разрешались самые нестандартные публикации. Они считали себя представителями неформальной и альтернативной культуры, а к обычным людям относились с иронией.
Снова в моду термин вошел уже после 2020-х с подачи зумеров (иначе — поколения Z), которые придумали множество новых названий для разных типов людей.
Отличительные черты нормисов
Нормисы — собирательное определение, используемое во многих субкультурах. Оно может объединить в каждом случае несколько черт. Назовем несколько общих характеристик, соответствующих для поведения и внешнего вида таких людей:
1. Приверженцы массовой культуры. Нормисы смотрят только популярные фильмы и сериалы, читают бестселлеры, слушают поп-музыку.
2. Не стремятся выделиться из толпы. Они отлично чувствуют себя среди массы обычных людей и не хотят быть «не такими, как все».
3. Конформисты. Им не нужна политическая борьба или протесты против несправедливости. Нормисов устраивает их обычная и спокойная жизнь.
4. Обычно выглядят. Такие люди предпочитают удобную, не выделяющую их из массы одежду и аксессуары.
5. Нет проблем со здоровьем. У них нет ментальных расстройств, приступов депрессии и мешающих жить психологических травм.
6. Нормальное окружение. Они прекрасно себя чувствую при общении с противоположным полом, у них есть близкие друзья.
7. Базовые цели. Нормисы трудятся на нормальной работе, создают стандартные семьи и стремятся к обычным ценностям среднего класса (хорошая работа, дом, семья, машина).
8. Банальный юмор. Они не разбираются в популярных и модных шутках, часто используют заезженные демотиваторы и мемы-баяны.
Стиль одежды нормисов
Для представителей самой обычной части общества характерны простые вещи, выполненные в немарких цветах. Нормисы предпочитают удобную одежду со свободной посадкой. Это могут быть водолазки, футболки, худи, куртки и пальто, джинсы, из обуви — кроссовки, кеды и туфли.
В гардеробе нормиса чаще всего встречаются вещи из массмаркета и товары известных международных марок. Иногда это может быть одежда небольших брендов, если они стали неожиданно популярными и продвигаются в сети усилиями блогеров.
В модной индустрии даже появилось понятие «нормкор» — это минималистичная и функциональная одежда приглушенных оттенков. Она отличается прямыми силуэтами без дополнительных принтов. Главными чертами такой одежды стали непримечательность, сдержанная цветовая гамма и стиль унисекс.
К 2020-м годам нормкор по всему миру стал более популярным. Люди устали от хипстерского стиля и ярких цветов, стали переходить на простую полуспортивную одежду. Новое веяние заметили дизайнеры и стали выпускать новые коллекции в таком стиле (3).
Мемы нормисов
Среди пользователей интернета укрепилось мнение, что нормисы совершенно не разбираются в новых течениях и трендах. Поэтому и шутки с мемами у них исключительно старые и надоевшие всем. К таким можно отнести популярные картинки и демотиваторы. Они могут быть интересными и смешными, но подобные публиковали в сети уже тысячи раз.
Но намного больше мемов в интернете ходит именно о самих нормисах. Чаще всего это картинки, иронично противопоставляющие их с представителями альтернативных культур или высмеивающие их черты поведения. Также стало популярным составление различных бинго «нормис», где нужно заполнить клетки с нормальным поведением.
Мнение психолога: плохо ли быть нормисом
Своим мнением об этом социальном явлении поделилась доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ, кандидат психологических наук Светлана Гришаева:
«Первое, что необходимо отметить, норма — понятие относительное. Оно обозначает границы допустимого поведения по отношению к конкретным ценностям и закрепляется как результат успешного опыта определенной социальной группы в ответ на вызовы среды. Если среда меняется и соблюдение нормы не приводит к успешному результату, если возникает новая социальная группа с другой системой ценностей
По словам специалиста, нормы формируются в результате саморегуляции общественной жизни. Чтобы люди могли согласованно взаимодействовать и существовать как общность, им приходится вырабатывать согласованные формы реакции. Поэтому те, кто протестуют против норм, на самом деле протестуют против определенной группы норм (чаще всего правовых или этикетных). При этом параллельно они создают другие нормы, принимаемые внутри их социальной общности.
Следование общепринятым нормам естественно для обычного человека. Усвоив шаблон поведения как реакцию на какой-либо стимул, человек автоматически повторяет его в похожих ситуациях. А для создания нового шаблона поведения нужно приложить волевое усилие, потратить ресурсы организма, что оправданно только тогда, когда прежний утратил свою эффективность или даже стал вредным.
«Поэтому быть нормисом нормально. Как минимум потому, что всегда найдется группа, для которой ты — нормис. Иначе, без соблюдения характерных для этой группы норм, человек будет находиться в изоляции (потому что его не поймут). Обычному человеку просто не хватит ресурсов психики, чтобы постоянно формировать новые реакции на привычные раздражители», — резюмировала эксперт.
Главное о нормисах
Подведем итоги и перечислим главные факты, которые нужно помнить про нормисов:
1. Термин описывает самых обычных людей, не выделяющихся из толпы.
2. Они живут стандартной жизнью, работают, создают семью и при этом чувствуют себя хорошо.
3. Понятие активно используют представители субкультур и пользователи интернета.
4. С термином «нормис» связано много ироничных высказываний и мемов.
5. Нет ничего плохого в том, чтобы быть нормисом. Норма необходима для существования любой человеческой общности.
Список источников
1. Что мы знаем о популярных словах года: одиннадцать эскизов к портретам. Портал «Грамота.ру». 2024.
2.Normie. Словарь английского языка Dictionary.com.
3. Normcore Is Coming Back for Fall 2023. Women's Wear Daily. 2023.
Эксперт: Светлана Гришаева, доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ, кандидат психологических наук