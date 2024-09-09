Нормально ли испытывать чувства к неодушевленным предметам

Доводилось ли вам в детстве играть с самой страшной игрушкой, чтобы она не чувствовала себя одинокой? Или, может, уже во взрослой жизни вам было тяжело выкинуть те самые потертые джинсы, с которыми так много связано? Если ответ положительный, вероятно, вы испытываете чувства к неодушевленным предметам.
По словам доктора Мелиссы Шепард, сертифицированного психиатра из Мэриленда, кратковременное «очеловечивание» неразумных объектов может свидетельствовать о естественной потребности человека в общении.
Эксперты также считают, что чувства порой могут быть «привязаны» к объектам из-за воспоминаний. Иными словами, человек, переживающий волнующий эпизод, может начать подсознательно ассоциировать с ним окружающие объекты. Поэтому зачастую взрослые люди не могут избавиться от пугающих фарфоровых кукл из детства, так как они напоминают им самый беззаботный период жизни. Однако данная «аналогия» работает и в противоположной проекции — чувства могут быть вызваны негативными переживаниями.
Мы, люди, ищем способы осмыслить окружающий мир, и один из самых простых способов понять его — это изучить свой собственный опыт.
Шепард утверждает, что беспокоиться при кратковременном «очеловечивании» неразумных объектов не стоит, если только испытываемые эмоции не перерастают в то, что мешает обычной жизни. В случае, когда это все же происходит, такое поведение может свидетельствовать о наличии заболевания с названием «синдром бредового компаньона».
Больные, подверженные ему, испытывают чувство сопереживания в гораздо большей степени и не могут делать привычные вещи, не беспокоясь за реакцию неодушевленных объектов. Чтобы представить себе «полную картину», вспомните сцену из фильма «Изгой», где персонаж Хэнкса разговаривает с мячом. Страшно, не так ли?
К сожалению, над лечением данной проблемы можно работать исключительно со специалистом. Поэтому, если замечаете у себя подобные симптомы, стоит обратиться за помощью к психотерапевту.
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