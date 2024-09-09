Нормально ли испытывать чувства к неодушевленным предметам

Доводилось ли вам в детстве играть с самой страшной игрушкой, чтобы она не чувствовала себя одинокой? Или, может, уже во взрослой жизни вам было тяжело выкинуть те самые потертые джинсы, с которыми так много связано? Если ответ положительный, вероятно, вы испытываете чувства к неодушевленным предметам.