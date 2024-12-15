Норма — 3 чашки. Эксперт рассказал, как не обмануться при выборе чая

15 декабря отмечается международный день чая. Чем и кому полезен этот напиток, какой сорт лучше всего, и чего мы еще не знаем о чае, aif.ru рассказал ведущий эксперт, руководитель группы научной и информационной поддержки лечебно-профилактических учреждений Центра молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
Традиция чаепития зародилось в Китае более 5 тысяч лет назад. Этот напиток открыл китайский правитель Шень-Нун, живший в 2700-е года до н. э. До Европы чай добрался гораздо позднее, а до России — только в 1618 году — его привезли из Китая в подарок царю Михаилу Фёдоровичу. Сегодня чай — один из самых популярных напитков во всём мире.
Как с куста
Многие думают, что разные сорта чая получают от разных растений. Это не так. Источник чая — один, это вечнозеленый куст камелия китайская (Camellia sinensis). Хотя кустом его назвать можно условно, поскольку растение достигает в высоту 3−4 метров (правда при культивировании его постоянно обрезают до 2 метров максимум).
Приживаясь в самых разных климатических условиях, чайный куст изменял свое качество и внешний вид. Например, в Индии, в регионе Ассам, чайный куст может вырастать на 15−20 метров (хотя на плантациях ему это не позволяют). Также в зависимости от климата меняется и вкус чайного настоя. Считается, что чем холоднее климат, в котором произрастает это растение, тем ценнее сорт получаемого чая. Листья у ассамского чая крупнее, именно из них производят лучшие индийские чаи. А на Шри-Ланке (Цейлоне), где круглый год стабильно жарко, чайный куст — мельче.
Ферментация — один из важнейших процессов в производстве этого продукта. В него входят несколько этапов: естественное подвяливание листа, скручивание, окисление, сушка под действием высоких температур, останавливающих процесс брожения Чем больше степень сбраживания и окисления- тем лист темнее, а вкус напитка — более терпкий и густой.
Чай не пьешь — откуда силы берешь
Перечислять полезные свойства чая можно бесконечно. Вот лишь некотрые из целебных эффектов этого напитка. Хороший чай:
- обладает мощным тонизирующим эффектом — повышает интеллектуальная активность и работоспособность, снижает утомляемость и улучшает концентрацию внимания. Всё это — благодаря чайному кофеину — теину;
- замедляет развитие возрастной деменции, болезней Альцгеймера и Паркинсона. За счет все того же кофеина.
- уменьшает риск развития метаболического синдрома и ожирения, а также инсульта, Кофеин поддерживает равновесие метаболизма глюкозы в головном мозге, препятствуя диабетическими изменениями нервной ткани.
- защищает сосуды от повреждения, и улучшает кровоток в мозгу (что особо актуально в зрелом возрасте), способствует поддержанию в норме уровня артериального давления и холестерина. За этот эффект отвечают антиоксиданты и полифенолы, которые есть в чай.
- защищает от болезней. Полифенольные соединения в чае повышают активность компонентов клеточного иммунитета: естественных клеток-киллеров (NK-клеток) и цитокинов. А сравнительно недавно было открыто, что катехины чая способны подавлять активность вирусов, сдерживать их размножение;
- бережет от стресса. Благодаря аминокислоте L-теанин, снижает возбуждение и беспокойство, компенсируя тонизирующий и стимулирующий эффект кофеина. Кроме того, L-теанин снижает уровень тревоги и депрессии;
- активизирует работу нервной системы. За это надо благодарить чайные катехины, которые помогают нам сохранять бодрость и высокий уровень умственной активности.
Также чай богат витаминами (РР, А, Е, К, C, В1, В2) и микроэлементами (цинк, марганец, фтор, хром), оказывающими разностороннее положительное влияние на организм.
Черное и белое
В целом содержание биологически активных веществ в разных сортах чая различается не так уж сильно. Но каждый вид обладает своим уникальным вкусом, цветом и ароматом. Поэтому, какой именно чай пить — это, скорее, дело вкуса, а не пользы.
Черный
Самый распространённый вид чая. Его получают путём полной (100%) ферментации листьев, собранных с взрослых чайных кустов. Многие считают черный чай менее полезным в сравнении с зеленым. Но это не так. Этот напиток содержит эффективные антиоксиданты, благодаря чему помогает:
- контролировать уровень холестерина и бороться с преждевременным старением.
- снижать риск развития рака желудка, кишечника, молочной железы;
- нормализовать работу сердечно-сосудистой системы.
Однако не следует пить больше 4-х чашек черного чая в день, и употреблять его после 18.00 и, тем более, на ночь. Черный чай богат кофеином и ароматическими веществами, которые могут вызвать перевозбуждение нервной системы и нарушения сна.
Зеленый
Изготавливается из того же сырья, что и чёрный, но листья проходит минимальную ферментацию. Поэтому зеленый чай богаче антиоксидантами и полифенолами. Он:
- улучшает жизненный тонус, прибавляет сил,
- нормализует обмен веществ, улучшает работу сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.
Но за счет большого количества кофеина этот напиток подходит только для утренних и дневных чаепитий. Во избежание проблем со сном, вечером от зеленого чая лучше отказаться. Не следует пить его больше 3-х чашек в день.
Белый
Самый нежный, минимально обработанный вид чая. Имеет тонкий вкус, непривычный для большинства потребителей. Для его производства используют только два верхних неповреждённых листочка и почки чайного дерева, произрастающего в Китае и на Шри-Ланке (Цейлоне). Благодаря минимальной ферментации содержит максимальную концентрацию витаминов, микроэлементов, антиоксидантов и других полезных веществ. Именно поэтому белый чай иногда образно называют «эликсиром бессмертия».
Считается, что белый чай:
- замедляет старение,
- подавляет образование опухолей,
- укрепляет сердечно-сосудистую систему,
- нормализует уровень сахара в крови,
- способствует заживлению ран.
Желтый
Слабоферментированный чай из сырья высокого качества. Производится исключительно в Китае и является одним из самых дорогих, элитных видов чая. Для его производства собирают только почки. По своим полезным свойствам отчасти похож на зелёный чай.
- способствует нормализации артериального давления,
- улучшает работу сердца,
- активизирует интеллектуальную деятельность.
Улун
Производят из зрелых листьев, собранных со взрослых кустов. Улун называют полуферментированным чаем, занимающим среднюю позицию между черным и зеленым чаем. Содержит много полезных соединений. Считается, что регулярное употребление улуна:
- укрепляет иммунитет;
- снижает холестерин.
Красный (пуэр)
В производстве этого самого специфического вида чая используется особый процесс ферментации: чай «дозревает» при помощи специальных микроорганизмов (Аspergillus acidus). В результате приобретает красно-коричневый цвет и специфический земляной вкус. Считается, что красный чай:
- замедляет процессы старения кожи,
- укрепляет иммунитет,
- нормализует артериальное давление и уровень холестерина.
Сыпьте больше заварки?
Вопреки известному анекдоту, больше — не всегда лучше. Для правильного заваривания надо взять примерно 1 г чая (1 чайная ложка без горки) на 100 мл воды.
Многие полезные компоненты чая (в частности кофеин и катехины) при употреблении в излишнем количестве становятся вредными. И часто пить чай тоже не стоит. Черного — можно употреблять по 4 чашки в день, зеленого — 3. При чрезмерном употреблении чая развиваются повышенная нервозность, нарушения сна. Возможно негативное воздействие на сердечно-сосудистую, дыхательную, выделительную системы, желудочно-кишечный тракт. Избыток зелёного чай может привести к образованию камней в почках или желчном пузыре (особенно велик риск у людей старшего возраста и с сопутствующими хроническими заболеваниями).
И еще один важный момент.
Употреблять такую заварку для здоровья уже совсем не полезно.