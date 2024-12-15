Норма — 3 чашки. Эксперт рассказал, как не обмануться при выборе чая

Приживаясь в самых разных климатических условиях, чайный куст изменял свое качество и внешний вид. Например, в Индии, в регионе Ассам, чайный куст может вырастать на 15−20 метров (хотя на плантациях ему это не позволяют). Также в зависимости от климата меняется и вкус чайного настоя. Считается, что чем холоднее климат, в котором произрастает это растение, тем ценнее сорт получаемого чая. Листья у ассамского чая крупнее, именно из них производят лучшие индийские чаи. А на Шри-Ланке (Цейлоне), где круглый год стабильно жарко, чайный куст — мельче.