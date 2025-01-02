Номер-двойник. Пять идей, чтобы защититься от мошенников в наступившем году

Нередко утечки данных случаются именно оттуда, ведь в отличие, например, от банков такие компании не вкладывают много денег в защиту информации. Для общения с близкими, банковских операций и сервиса госуслуг используйте другой номер. Его лучше не «светить» нигде больше. Если ваш «необязательный» номер «утечет» и окажется в руках мошенников, у них будет меньше шансов до вас дозвониться, а значит — ввести в заблуждение.