Номер-двойник. Пять идей, чтобы защититься от мошенников в наступившем году

Пять простых правил цифровой гигиены помогут защитить свои аккаунты и деньги от посягательств киберпреступников, сообщил aif.ru эксперт в области безопасности данных, исполнительный директор IT-компании HFLabs Константин Степанов.
Только за первые десять месяцев прошлого года киберпреступники похитили у россиян почти 160 млрд руб., подсчитали правоохранители. Максимальная сумма, отнятая у одного потерпевшего, составила 180 млн рублей.
«Люди часто сами сообщают о себе магазинам, сайтам услуг и другим сервисам больше, чем на деле требуется, — сказал Степанов. — Если получаете карту лояльности, вовсе не обязательно сообщать свой адрес и тем более паспортные данные. За скидку в 200 рублей вряд ли стоит сообщать номер телефона, к которому привязаны важные сервисы вроде госуслуг и банковская карта. Задаваться вопросом, а действительно ли сейчас мои данные необходимы для оказания услуги — это минимальная цифровая гигиена».
По просьбе aif.ru эксперт перечислил пять основных правил цифровой гигиены, которые помогут не стать жертвой киберпреступников в 2025 году.
1. Заведите отдельный номер телефона для курьеров, регистраций на игровых сайтах или в программах лояльности магазинов
Нередко утечки данных случаются именно оттуда, ведь в отличие, например, от банков такие компании не вкладывают много денег в защиту информации. Для общения с близкими, банковских операций и сервиса госуслуг используйте другой номер. Его лучше не «светить» нигде больше. Если ваш «необязательный» номер «утечет» и окажется в руках мошенников, у них будет меньше шансов до вас дозвониться, а значит — ввести в заблуждение.
2. Создайте электронный ящик для подписок на рекламные рассылки
На него не должны приходить письма с чувствительной информацией — сканами документов, банковскими выписками
3. Читайте тексты согласий на обработку персональных данных и рекламу
Как минимум, узнаете, кому и для каких целей компания собирается передавать ваши данные. Иногда организации хитрят и пишут, что могут передавать ваши данные своим партнерам, а каким именно — мол, ищите на сайте. Такое согласие лучше не подписывать.
Помните, что согласие на обработку и использование персональных данных можно отозвать полностью или частично. Например, поставить запрет на любые рекламные звонки и сообщения.
4. Чтобы доступ к личному кабинету в банке или на госуслугах не получили мошенники, используйте двухфакторную авторизацию
На любых сервисах — от игровых до сайтов знакомств — лучше не авторизовываться через электронную почту или соцсети. Если аккаунт в соцсети будет взломан, злоумышленники могут получить доступ к вашим данным на тех сайтах, где вы прошли авторизацию.
5. Будьте максимально бдительны, если вас просят прислать сканы страниц из паспорта или копию СНИЛС
Особенно, когда просят отправить их в мессенджеры. Убедитесь, что это действительно необходимо. Кстати, чтобы такие данные не были использованы мошенниками для оформления кредитов, с 1 марта 2025 года можно будет поставить самозапрет на оформление кредитов и банковских переводов. Такая опция будет доступна на портале госуслуг и при посещении МФЦ.