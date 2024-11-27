«Ногами вверх». Пережить смерть жены 94-летнему пенсионеру помог экстрим

«Я помню, как, узнав о банджи, решил просто приехать и посмотреть, как другие прыгают и что вообще это такое. Но в какой-то момент надумал и сам попробовать. Но перед самым прыжком посмотрел вниз и испугался, хотя мне тогда всего 86 лет было, молодой еще был. Но тут вижу, что все взгляды посетителей этого аттракциона и просто зевак прикованы ко мне. И я подумал, откажусь — подумают, что струсил. Вот так я совершил свой первый прыжок. Летел вниз с закрытыми глазами, а когда открыл — увидел вокруг себя такую красоту — природа потрясающая. А в следующие разы уже было не страшно. Просто чувство невесомости, полета — захватывало. Знаю, что там же в Сочи прыгал и 95-летний экстремал. И я решил, что в следующем году точно еще совершу прыжок, как раз мне 95 исполнится, а дальше видно будет», — смеется Борис Михайлович.