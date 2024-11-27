«Ногами вверх». Пережить смерть жены 94-летнему пенсионеру помог экстрим

Для Бориса Михайловича Графова из подмосковного Домодедова в 94 года нет ничего невозможного. Возраст — лишь цифра в паспорте. Это утверждение он в очередной раз доказал на личном примере, покачавшись в сочинском скайпарке в конце октября на самых высоких в мире качелях, которые всего за несколько секунд пролетают 500 метров с одной на другую сторону Ахштырского ущелья. Высота SochiSwing составляет 170 м, что на 50 метров выше аналогичных качелей в каньоне Невис в Новой Зеландии.
Всего лишь качели
Но полет над пропастью на качелях Борис Михайлович не считает чем-то слишком экстремальным. «Ну так себе, нормально, просто покачался, как в детстве на качелях», —признался он корреспонденту aif.ru. Еще бы! До этого бесстрашный пенсионер в разные годы совершил в сочинском парке 10 прыжков с банджи высотой 207 метров.
Мы побывали в гостях у Бориса Михайловича немногим меньше, чем спустя месяц после его возвращения из путешествия в Сочи. «Вы узнаете ворота нашего дома по припаркованному рядом необычному синему фургону. Вряд ли на нашей улице есть у кого еще один ЕрАЗ», — сориентировала нас по телефону дочь пенсионера Ольга Борисовна, говоря о том, как не проехать их дом в частном секторе Домодедова.
И действительно, необычный фургон не заметить было невозможно. «Я его купил лет 40 назад и объехал на нем, наверное, всю Московскую область, был и в соседних регионах. А не так давно у него карбюратор вышел из строя, нужно в ремонт отдать. Сам уже не возьмусь чинить», — рассказывает, встречая нас у калитки, Борис Михайлович. На обзорной импровизированной экскурсии по приусадебному участку гостеприимный хозяин показывает колодец, крышу которого, как и кровлю дома, а также сарая он сам сооружал. «А это мое детище, моя мастерская, могу пропадать здесь с утра до вечера. Сколько машин на колеса поставил — в основном все отечественные, мои: “Победа”, ЕрАЗ, УАЗ. Моторы перебирал, все делал», — перечисляет он. В мастерской пенсионера чистота и порядок, как в аптеке, все гайки, шурупы разложены по ящичкам, контейнерам.
Покорила высота
Борис Михайлович родился 5 февраля 1930 года в Москве. «Мы в районе нынешней станции метро “Семеновская” жили. Когда мне исполнилось 8 лет, пошел в первый класс школы № 434, кстати, в этом году я был в ней. Сейчас это уже не школа, а лицей, но с тем же номером. Потом в войну нас эвакуировали в Башкирию, а затем папа вернулся с фронта и привез нас обратно в Москву. Я окончил ремесленное училище, специализация была — ремонт токарных, шлифовальных станков и прочего оборудования. А в 1948 году, когда мне было 18 лет, работал монтажником-высотником на стройке так называемых сталинских высоток. Помню, как монтировали оборудование для запуска скоростных лифтов. Наверное, еще тогда меня покорила высота, непередаваемое чувство, когда смотришь вокруг, любуясь просторами и потрясающими видами», — вспоминает Борис Михайлович.
С 1952 года и до выхода на пенсию Графов работал шофером, исколесив едва ли не большую часть территории бывшего Советского Союза. «Я возил на ЗИЛе стройматериалы в Кремль, когда Дворец Съездов строили, работал и в Министерстве финансов водителем, и в санатории, и даже бобины с кинопленкой развозил по кинотеатрам, как раз на этом самом ЕрАЗе. Сейчас уже почти не сажусь за руль. Все-таки возраст солидный», — признается он.
В чем секрет?
Однако Борис Михайлович, как и его дочь, катается на велосипеде. Пешие и велопрогулки — залог крепкого здоровья. «Папа к врачам обращается, только когда собирает бумаги в санаторий. Они его послушают, посмотрят и каждый раз удивляются отменному самочувствию», — улыбается Ольга Борисовна.
В доме на второй этаж ведет крутая лестница. Поднимаясь по ней, я держусь за перила, опасаясь упасть. А Борис Михайлович буквально взлетает по ступеням. «Наверху находится его комната, сколько раз предлагала переселиться на первый этаж — ни в какую не соглашается. Говорит, что это для него дополнительная возможность ноги размять и тренировать вестибулярный аппарат. Хотя после его прыжков в Сочи я уже ничему не удивляюсь, — смеется дочь, — папа сам летает. Только ставит меня перед фактом, что у него на руках билеты на самолет. Я уже привыкла. В Красной Поляне живут знакомые, у которых он останавливался еще вместе с мамой. Но мамы, к сожалению, уже нет с нами».
Супруги Бориса Михайловича не стало в 2016 году. Потеря близкого человека была для него сильным потрясением. «С моей Ниной мы прожили 62 года, два месяца и 20 дней», — говорит он с дрожью в голосе.
Спасли экстрим и поэзия
Ольга Борисовна рассказывает, что боялась тогда за папу: он будто поник, не понимал, чем заниматься, ничего ему не было интересно. «И в какой-то момент я спонтанно сказала: ну займись чем-то, стихи, что ли, начни учить. Вы знаете, и он действительно взялся за книги. Сегодня больше половины стихотворений Есенина знает наизусть. И в том же 2016 году папа поехал, впервые без мамы, к знакомым в Сочи. Тогда же и совершил свой первый экстремальный прыжок», — вспоминает она.
«Я помню, как, узнав о банджи, решил просто приехать и посмотреть, как другие прыгают и что вообще это такое. Но в какой-то момент надумал и сам попробовать. Но перед самым прыжком посмотрел вниз и испугался, хотя мне тогда всего 86 лет было, молодой еще был. Но тут вижу, что все взгляды посетителей этого аттракциона и просто зевак прикованы ко мне. И я подумал, откажусь — подумают, что струсил. Вот так я совершил свой первый прыжок. Летел вниз с закрытыми глазами, а когда открыл — увидел вокруг себя такую красоту — природа потрясающая. А в следующие разы уже было не страшно. Просто чувство невесомости, полета — захватывало. Знаю, что там же в Сочи прыгал и 95-летний экстремал. И я решил, что в следующем году точно еще совершу прыжок, как раз мне 95 исполнится, а дальше видно будет», — смеется Борис Михайлович.
«Летишь как птица — ногами вверх, а головою вниз, внизу река Мзымта струится, автобус в Красную Поляну мчится, а ты летишь, летишь как птица», — строки из стихотворения, которое Борис Михайлович написал под впечатлением от своего первого экстремального полета на банджи. И теперь каждый раз он декламирует стих, совершая очередной прыжок.
Кофе с медом
На вопрос о том, в чем секрет долголетия, неиссякаемой жизненной энергии, Борис Михайлович признается: «Честно казать, я и сам не знаю. Наверное, экстремальное увлечение, поэзия, родные, которые меня окружают, ну и мой характер — все вместе. Люблю горький шоколад, пить кофе с молоком, добавляя в чашку пару чайных ложек меда, по утрам варю себе геркулесовую кашу, в обед обязательно ем супчик. Встаю рано, около шести утра, много хожу пешком», — перечисляет он.
«Папа — завсегдатай местных библиотек, домов культуры, Совета Ветеранов. Везде его приглашают, он читает стихи, делится впечатлениями от поездок. Насыщенную жизнь ведет. И мы его поддерживаем. Я, мой старший брат Константин, дети, внуки и правнуки — младшей правнучке сейчас четыре годика. С весны до осени в огородике возимся: капуста, помидоры, огурцы — у нас все свое. Так и живем», — говорит Ольга Борисовна.