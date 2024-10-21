Ночные страдания: как научиться наслаждаться бессонницей

Несмотря на то, что бессонница утомляет, по мнению журналиста Анабель Эббс, ее можно научиться использовать себе во благо. Она страдает расстройством сна уже 25 лет. И вместо того, чтобы бороться с ней, девушка начала использовать время без сна для изучения своего ночного мозга и влияния на него темноты.