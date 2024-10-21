Ночные страдания: как научиться наслаждаться бессонницей

Бессонница — одна из самых распространенных форм расстройств сна. Она выражается в трудностях засыпания и поддержания сна, а также дефиците количества качественного сна.
Несмотря на то, что бессонница утомляет, по мнению журналиста Анабель Эббс, ее можно научиться использовать себе во благо. Она страдает расстройством сна уже 25 лет. И вместо того, чтобы бороться с ней, девушка начала использовать время без сна для изучения своего ночного мозга и влияния на него темноты.
Несколько лет назад, когда Эббс потеряла своих близких, сон стал прерывистым. И через какое-то время девушка перестала принимать снотворные. Когда она просыпалась среди ночи, она начинала рисовать, писать, смотреть на звезды, ходить на долгие прогулки, плавать при лунном свете и изучать созвездия и фазы Луны. Так, она открыла для себя завораживающий ночной мир.
Ее проблемы с написанием текстов днем сами собой решались ночью. В середине ночи идеи казались менее логичными, но на утро они часто оказывались хорошими. Но почему так происходит?
Исследования «Ночного Я»
По словам ученых из США, недостаток сна может служить своеобразным топливом для ночного воображения. Предполагается, что бессонница усиливает связь между разрозненными областями мозга. По мере того, как одни истощаются, связи усиливаются, чтобы другие могли компенсировать это. Когда мозг вынужден обрабатывать информацию необычными способами, он выдает новые и необычные идеи.
Также ночью происходят гормональные изменения, влияющие на разум. Например, ученые теперь считают, что дофамин может быть как гормоном творчества, так и гормоном, связанным с циклами света и тьмы. Когда антрополог Поли Висснер изучала народ бушменов Калахари, она заметила, что после наступления темноты люди общались по-другому, становясь более изобретательными, образными и символичными, когда собирались вокруг костра ночью. И этот лингвистической сдвиг способствовал большей эмпатии и терпимости.
В 2001 году психолог Уильям Келли заметил, что многие из его студентов получают огромное удовольствие от наблюдения за звёздами. Он провел исследования и выяснил, что люди, которые любят смотреть на звездное небо, с большей вероятностью искренне увлекаются тем, что их интересует, размышляют над необычными идеями и фантастическими возможностями и ищут новые ощущения.
Келли придумал термин «нокткаэладор», образованный от латинского nocturnus, что означает «ночной», caelum — «небо», и adorare — «обожать».
Следующие исследования показали, что любители звезд отличаются нестандартным мышлением и креативностью. Также ученые выяснили, что что созерцание ночного неба вызывает чувство глубокого восхищения, способное снизить кровяное давление, уменьшить воспаление и повысить уровень окситоцина.
Эббс называет себя ночью «Ночным Я». И работать ей в полной мере мешает страх, который из-за менее активной префронтальной коры головного мозга, которая помогает справляться со страхами, ночи с широко раскрытыми глазами могут превратиться в периоды ужаса, когда мы включаем искусственный свет, чтобы почувствовать себя в безопасности.
Но, по словам Эббс, если перебороть этот ночной страх, можно использовать бессонницу в своих целях. Девушка надеется, что ее стихи, написанные «Ночным Я», который никогда бы не одобрил «дневной я», когда-нибудь выйдут в свет.
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