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Ночные кошмары могут сигнализировать о высоком риске деменции

Почему медикам нужно спрашивать пациентов, как они спят.

Источник: Freepik

О повышенном риске деменции и когнитивного спада могут предупреждать частые плохие сны в среднем и пожилом возрасте. Это выяснили ученые из Имперского колледжа Лондона.

Они провели эксперимент с 605 взрослыми среднего возраста из проекта «Средний возраст в США», за которыми наблюдали более 13 лет, а также 2 600 пожилыми участниками исследований «Остеопоротические переломы у мужчин» и «Исследование остеопоротических переломов», наблюдавшимися более семи лет.

Оказалось, что люди среднего возраста, которым часто снились кошмары, имели в четыре раза больший риск когнитивного спада по сравнению с теми, у кого таких снов не было. У пожилых же риск деменции при наличии еженедельных ночных кошмаров вырастал более, чем в два раза.

Как рассказал доктор Абидеми Отаику, руководитель исследовательской группы, кошмары тесно связаны с множеством заболеваний мозга и других состояний. По его мнению, врачи должны чаще спрашивать пациентов, снятся ли им плохие сны.

Ранее эксперты рассказали, как нужно питаться, чтобы хорошо спать.

Айгуль Сабитова