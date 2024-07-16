Ночные кошмары могут сигнализировать о высоком риске деменции

Оказалось, что люди среднего возраста, которым часто снились кошмары, имели в четыре раза больший риск когнитивного спада по сравнению с теми, у кого таких снов не было. У пожилых же риск деменции при наличии еженедельных ночных кошмаров вырастал более, чем в два раза.