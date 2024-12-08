Ночной урок. Ученые: 8-часовой сон помогает лучше учить языки

Новые выводы про сон сделала группа международных ученых. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Neuroscience. Оказалось, что координация двух электрических событий в спящем мозге значительно улучшает способность запоминать новые слова и сложные правила грамматики.
Эксперимент ставили на 36 взрослых, носителях английского языка. В ходе эксперимента отслеживали мозговую активность при изучении мини-языка под названием мини-пиньинь, основанного на китайском языке, но с грамматическими правилами, похожими на английские.
Часть испытуемых изучала язык утром, после вечером повторяла пройденный материал, чтобы понять, насколько он запомнился. Другая половина изучала язык вечером, а после спала в лаборатории всю ночь, пока записывалась их мозговая активность. Те, кто изучал язык вечером, показали более хорошие результаты.
Специалисты отметили, что улучшения могут быть связаны с взаимодействием медленных колебаний и сонных веретен — паттернов мозговых волн, которые синхронизируются во время медленного сна.
«Такая связь, вероятно, отражает передачу усвоенной информации из гиппокампа в кору головного мозга, улучшая долговременное хранение информации в памяти», — говорят они.
Эта работа стала новым взглядом на то, как сон важен в деле изучения сложных языковых правил. «Демонстрируя, как определенные нейронные процессы во время сна поддерживают консолидацию памяти, мы предлагаем новый взгляд на то, как нарушение сна влияет на изучение языка», — пояснили эксперты.
Исследования на животных и людях показывают, что медленные колебания улучшают нейронную пластичность — способность мозга изменяться и адаптироваться в ответ на переживания и травмы.
Теперь исследователи планируют изучить, как динамика сна и бодрствования влияет на обучение другим сложным когнитивным задачам.