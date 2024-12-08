Ночной урок. Ученые: 8-часовой сон помогает лучше учить языки

Часть испытуемых изучала язык утром, после вечером повторяла пройденный материал, чтобы понять, насколько он запомнился. Другая половина изучала язык вечером, а после спала в лаборатории всю ночь, пока записывалась их мозговая активность. Те, кто изучал язык вечером, показали более хорошие результаты.