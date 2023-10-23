Ночная охота тигрят из нацпарка попала на видео

Дирекция заповедников «Земля леопарда» поделилась во «ВКонтакте» видео с ночной охотой семейства тигров. Полугодовалые малыши учатся у мамы навыкам выживания и слежки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-56043887&id=456239632&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сотрудники парка отмечают, что тигрята впервые покидают убежище в возрасте двух месяцев. Мать приносит им мясо, хотя еще 5—6 месяцев продолжает кормить молоком.

В полугодовалом возрасте они порой следуют за ней, наблюдая, а в годовалом впервые отправляются на самостоятельную охоту.

К двум годам подросшие тигры уже способны одолеть крупную добычу. Пока что тигрята лишь постигают азы и много играют, что также помогает им усвоить необходимые для охоты навыки.

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