17:53 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Ночная охота тигрят из нацпарка попала на видео

Мама учит детенышей основам.

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Дирекция заповедников «Земля леопарда» поделилась во «ВКонтакте» видео с ночной охотой семейства тигров. Полугодовалые малыши учатся у мамы навыкам выживания и слежки.

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Сотрудники парка отмечают, что тигрята впервые покидают убежище в возрасте двух месяцев. Мать приносит им мясо, хотя еще 5—6 месяцев продолжает кормить молоком.

В полугодовалом возрасте они порой следуют за ней, наблюдая, а в годовалом впервые отправляются на самостоятельную охоту.

К двум годам подросшие тигры уже способны одолеть крупную добычу. Пока что тигрята лишь постигают азы и много играют, что также помогает им усвоить необходимые для охоты навыки.

Недавно в фотоловушку приморского нацпарка попали «почесушки Балу». Так животное избавлялось от паразитов.

Олеся Маевская

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