Ночная атака БПЛА на Кубани: что известно

Ночная атака беспилотников на юге России привела к повреждениям жилых домов и инфраструктуры, а также к перебоям в теплоснабжении.

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным Минобороны, в ночь на 30 ноября российские войска уничтожили 33 украинских беспилотника. В частности, 16 дронов были сбиты в Ростовской области, семь — перехвачены над Краснодарским краем, ещё шесть — над акваторией Чёрного моря.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки повреждена котельная в Гукове, обеспечивающая теплом жилые дома, больницы, школы и детские сады. Сейчас она временно остановлена, на территории работают сапёры. В Новошахтинске возник пожар на одном из промышленных предприятий, однако его оперативно ликвидировали.

От атаки пострадали не только муниципальные объекты, но и жилые дома. По данным оперштаба региона, в Славянске-на-Кубани пострадали частный и многоквартирный дома: фрагменты сбитого дрона разбили окна в семи квартирах. Также повреждена газовая труба на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода, но возгорания не произошло. На местах падений беспилотников работают оперативные службы, указано в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Во всех перечисленных случаях пострадавших нет.

Сообщения о последствиях атаки поступили и из Анапы. Местные жители слышали серию взрывов.

«Было слышно 5−7 взрывов со стороны Чёрного моря в Анапе. Также о громких звуках пишут жители Витязево, от которых “тряслись стены в доме”. Жители Краснодара сообщают о звуках взрывов в южной и западной части города», — сообщает Telegram-канал Shot.

Всего над российскими регионами было обнаружено и уничтожено 33 украинских беспилотника, в том числе над Белгородской (3) и Курской (1) областями.

Накануне из-за украинской атаки пострадали два человека в Волгоградской области, а в Белгородской области погибла женщина и пострадал ребенок.