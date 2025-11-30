Ночная атака БПЛА на Кубани: что известно

От атаки пострадали не только муниципальные объекты, но и жилые дома. По данным оперштаба региона, в Славянске-на-Кубани пострадали частный и многоквартирный дома: фрагменты сбитого дрона разбили окна в семи квартирах. Также повреждена газовая труба на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода, но возгорания не произошло. На местах падений беспилотников работают оперативные службы, указано в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.