Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю

Это не первое признание творчества писателя. Среди многочисленных наград Краснахоркаи — Международная Букеровская премия (2015), американская Национальная книжная премия за переводную литературу (2019) и высшая государственная награда Венгрии — Премия Кошута (2004). Известная критик Сьюзен Сонтаг называла его «современным венгерским мастером апокалипсиса».
В 2024 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган «за ее насыщенную прозу, в которой поднимаются исторические травмы и демонстрируется хрупкость человеческой жизни».