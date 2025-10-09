Популярные темы
Нобелевскую премию по литературе присудили венгерскому писателю

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Нобелевская премия 2025 года по литературе присуждена венгерскому писателю Ласло Краснахоркаи, сообщил Нобелевский комитет в Стокгольме.

Это не первое признание творчества писателя. Среди многочисленных наград Краснахоркаи — Международная Букеровская премия (2015), американская Национальная книжная премия за переводную литературу (2019) и высшая государственная награда Венгрии — Премия Кошута (2004). Известная критик Сьюзен Сонтаг называла его «современным венгерским мастером апокалипсиса».

В 2024 году лауреатом Нобелевской премии по литературе стала южнокорейская писательница Хан Ган «за ее насыщенную прозу, в которой поднимаются исторические травмы и демонстрируется хрупкость человеческой жизни».