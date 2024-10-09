Нобелевскую премию по химии присудили за «взлом кода структуры белков»

Нобелевская премия по химии 2024 года посвящена белкам, отмечается в документе. Бейкер сумел «преуспеть почти в невозможном» — в создании совершенно новых видов белков. А Хассабис и Джампер разработали модель искусственного интеллекта для решения 50-летней проблемы — предсказания сложных белковых структур белков. «Эти открытия имеют огромный потенциал», — подчеркнул Нобелевский комитет.