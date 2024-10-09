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Нобелевскую премию по химии присудили за «взлом кода структуры белков»

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2024 года стали американский ученый Дэвид Бейкер и исследователи из Великобритании Джон Джампер и Демис Хассабис, объявил Нобелевский комитет.

Источник: Niklas Elmehed/Nobel Prize Outreach

Они удостоены награды за то, что «взломали код удивительных структур белков», говорится в заявлении Нобелевского комитета по химии академии наук Швеции.

Источник: Johan Jarnestad/The Royal Swedish Academy of Sciences

Нобелевская премия по химии 2024 года посвящена белкам, отмечается в документе. Бейкер сумел «преуспеть почти в невозможном» — в создании совершенно новых видов белков. А Хассабис и Джампер разработали модель искусственного интеллекта для решения 50-летней проблемы — предсказания сложных белковых структур белков. «Эти открытия имеют огромный потенциал», — подчеркнул Нобелевский комитет.