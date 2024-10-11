Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нобелевскую премию мира 2024 года получила японская организация

Нобелевскую премию мира вручили японцам, выжившим после бомбардировок 1945 года.

Источник: Niklas Elmehed/Nobel Prize Outreach

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию мира получила японская организация выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, сообщил комитет в соцсети X.

«Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира 2024 года японской организации Nihon Hidankyo. Это движение выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки получает премию мира за меры по достижению мира, свободного от ядерного оружия и за демонстрацию через показания свидетелей того, что ядерное оружие никогда больше не должно быть использовано», — уточнили в комитете.

Источник: Niklas Elmehed/Nobel Prize Outreach

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями.

В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходит «Церемонии мира».