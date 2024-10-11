Нобелевскую премию мира 2024 года получила японская организация

«Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира 2024 года японской организации Nihon Hidankyo. Это движение выживших после атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки получает премию мира за меры по достижению мира, свободного от ядерного оружия и за демонстрацию через показания свидетелей того, что ядерное оружие никогда больше не должно быть использовано», — уточнили в комитете.