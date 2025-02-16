Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нобелевский лауреат рассказал об опасности вирусов из тающих льдов

Ученый Чунг: человечество не готово к встрече с вирусами из тающих льдов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Человечество не готово к встрече с вирусами, которые могут высвобождаться при таянии льдов и вечной мерзлоты, высказал мнение в интервью РИА Новости лауреат Нобелевской премии мира, экс-советник генсекретаря ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг.

По словам собеседника агентства, такие вирусы могут таиться во льдах и вечной мерзлоте в Гренландии, в северной части Канады и России и высвобождаться по мере таяния льдов и мерзлоты. Человечество не готово к столкновению с такими вирусами, полагает ученый.

«Я так думаю, поскольку мы даже не знаем, какие там вирусы. Ситуация с сибирской язвой (споры которой могут сохраняться в вечной мерзлоте — ред.) — только один пример, но такого может быть гораздо больше», — объяснил Рае Квон Чунг.

В этой связи он упомянул научный отчет, вышедший несколько лет назад, согласно которому сотни вирусов могут вырваться на свободу при таянии вечной мерзлоты в тундре, и часть этих вирусов могли бы быть опасны для человечества.