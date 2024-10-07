Нобелевская премия по физиологии или медицине-2024 присуждена за микроРНК

Виктор Эмброс и Гэри Равкан удостоились Нобелевской премии «за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов». В 1993 году они опубликовали неожиданные результаты, описывающие новый уровень регуляции генов, который оказался весьма значимым и сохранялся на протяжении всей эволюции. Сегодня мы подробнее расскажем о достижениях этих ученых.