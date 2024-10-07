Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нобелевская премия по физиологии или медицине-2024 присуждена за микроРНК

7 октября 2024 года лауреатами Нобелевской премии по физиологии или медицине были объявлены Виктор Эмброс и Гэри Равкан за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов. Трансляция церемонии прошла в прямом эфире на сайте премии.

Источник: Niklas Elmehed © Nobel Prize

Виктор Эмброс и Гэри Равкан удостоились Нобелевской премии «за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов». В 1993 году они опубликовали неожиданные результаты, описывающие новый уровень регуляции генов, который оказался весьма значимым и сохранялся на протяжении всей эволюции. Сегодня мы подробнее расскажем о достижениях этих ученых.

Источник: Mattias Karlén © Nobel Prize

7 октября — первый день объявления победителей самой известной научной премии. Лауреатов будут объявлять до 14 октября.

В прошлом году Нобелевку по физиологии или медицине присудили Каталин Карико и Дрю Вайсману за исследования в области мРНК-вакцин против COVID-19.