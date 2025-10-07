«Нобелевка на том свете»: в Госдуме ответили на «Томагавки» Трампа

Передача Соединенными Штатами крылатых ракет Tomahawk Украине может стать роковым шагом, который приведет к началу третьей мировой войны. Такое заявление в разговоре с NEWS.ru сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
По его словам, применение ВСУ этого высокоточного американского вооружения не только приведет к гибели российских солдат, но и фатальным образом скажется на отношениях между Москвой и Вашингтоном, которые только начали налаживаться.
«Это крайне осложнит российско-американские отношения, которые более-менее начали налаживаться в Анкоридже в августе. И до третьей мировой войны останется, наверное, два шага», — предупредил депутат.
Колесник с мрачной иронией отметил, что на фоне такой эскалации вопрос о присуждении Дональду Трампу Нобелевской премии мира потеряет всякий смысл.
«Не знаю, получит ли Трамп Нобелевскую премию мира или нет, это уже не будет иметь никакого значения, потому что следующую будет выдавать Господь Бог кому-то на том свете», — подчеркнул парламентарий.
Депутат добавил, что хотя «большого урона» ракеты Tomahawk не нанесут, они являются очень точным оружием. Он напомнил, что эти ракеты движутся со скоростью пассажирского лайнера (около 800 км/ч), способны обходить рельеф местности и выполнять сложные маневры для точного поражения цели. Колесник отметил, что их можно сбить, но сам факт их применения неизбежно приведет к человеческим жертвам.
