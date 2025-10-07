«Нобелевка на том свете»: в Госдуме ответили на «Томагавки» Трампа

Депутат добавил, что хотя «большого урона» ракеты Tomahawk не нанесут, они являются очень точным оружием. Он напомнил, что эти ракеты движутся со скоростью пассажирского лайнера (около 800 км/ч), способны обходить рельеф местности и выполнять сложные маневры для точного поражения цели. Колесник отметил, что их можно сбить, но сам факт их применения неизбежно приведет к человеческим жертвам.