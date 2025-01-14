No Buy Year: почему зумеры призывают нас отказаться от лишних трат в 2025 году

Новая версия «недопотребления»
Летом 2024 года в соцсетях активно обсуждался тренд на «недопотребление» — стиле жизни зумеров, которые отказываются от лишних покупок, с удовольствием ремонтируют старые вещи и дают вторую жизнь предметам интерьера и быта и даже косметике. В начале 2025 года эта эстетика получила неожиданное продолжение в виде нового тренда «No Buy 2025», который переводится буквально как «без покупок». В нем представители поколения Z рассказывают, как и почему решили отказаться от чрезмерных трат и как это помогло им стать более осознанными в вопросах личных финансов.
К примеру, одна из пользовательниц TikTok под ником @adventuringwithkayla поделилась в своем блоге, что сэкономила $10 тыс., отказавшись в 2024 году от покупок новой одежды, аксессуаров, предметов декора для дома и даже кофе. В 2025 году блогерша продолжит вести такой «мораторий» на необдуманные или ненужные приобретения — акцент в своих тратах она планирует сделать лишь на путешествиях.
Заметной в соцсетях стала и другая девушка — Ребекка Соуден, которая ведет блог в TikTok и рассказывает о своей жизни без «шопоголизма». По ее словам, главная «хитрость» тренда No Buy в том, чтобы установить основные правила. Соуден называет себя «выздоравливающей суперскупердяйкой», и хотя у нее не было долгов, она чувствовала, что не откладывает достаточно денег.
После того, как Соуден начала документировать в TikTok свои краткосрочные самозапреты на личные покупки, ей удалось выработать особую стратегию, которая и стала воплощением этого тренда. Девушка признается, что публичное принятие на себя обязательств по запрету на покупки помогло ей на самом деле придерживаться их. «Это придало мне столько уверенности, что я могу сказать: “Нет, я могу отказаться от этих вещей. Мир не закончится, если я не куплю эту вещь, которая продается”», — приводит ее слова издание Glamour.
Техника No Buy
Поклонники тренда следуют нескольким правилам, одно из которых — составление списков. Так, зумеры делают целые перечни, в которых определяют, что они могут покупать, а что — нет. Также молодые люди ставят себе лимиты на траты — как, например, Ребекка Соуден: в неделю на продукты она тратит не более $85, а на транспорт — $65.
Тратить деньги, согласно No Buy, стоит лишь на самое необходимое: арендную плату, покупку еды, оплату транспорта. Правда, в некоторых случаях можно делать индивидуальные ограничения — на косметические процедуры или любимый десерт, если они действительно нужны и не сильно ударят по кошельку. Такие траты, по мнению зумеров, могут быть скромными и даже приносить удовольствие, тем самым облегчая период сознательной экономии.
Почему No Buy набрал популярность
Идеи отказа от покупок и ограниченного потребления не новы, а в последние годы они становятся все более модными. Потребители стали лучше понимать, как быстро мода влияет на окружающую среду, а в США после пандемии COVID-19 наблюдается высокая инфляция, из-за которой все хотят урезать свои бюджеты.
«Я думаю, что люди просто раздражены своим финансовым положением в целом, — размышляет о причинах популярности No Buy Соуден. — Каждый потраченный доллар — это голос за то, во что вы верите». Она добавляет, что «все устали от того, что все так дорого», и что усталость от собственных покупательских привычек — одна из причин начать перезагрузку.
Кроме того, на популярность тренда и идею борьбы с лишними тратами повлияли маркетплейсы, в которых можно совершить покупку за несколько секунд, не выходя из дома. Из-за этого соблазн совершать импульсивные покупки вырос — а вместе с ним и риски оказаться в долгах в непростой экономической ситуации в мире.