No Buy Year: почему зумеры призывают нас отказаться от лишних трат в 2025 году

После того, как Соуден начала документировать в TikTok свои краткосрочные самозапреты на личные покупки, ей удалось выработать особую стратегию, которая и стала воплощением этого тренда. Девушка признается, что публичное принятие на себя обязательств по запрету на покупки помогло ей на самом деле придерживаться их. «Это придало мне столько уверенности, что я могу сказать: “Нет, я могу отказаться от этих вещей. Мир не закончится, если я не куплю эту вещь, которая продается”», — приводит ее слова издание Glamour.