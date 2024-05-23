НЛО, пролетевший ночью над Ставропольем, оказался спутником Starlink

В среду в соцсетях стремительно стали распространяться кадры с неизвестным летящим объектом в ночном небе Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края и Калмыкии. Светящийся объект разделился на части и медленно смещался в небе. Одни жители предположили, что могли стать свидетелями падения метеорита или кометы, другие посчитали, что увидели спутник или «вражеский объект». Астрономы-любители объяснили подобное явление космическим мусором, который сгорает на небольшой скорости.