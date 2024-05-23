НЛО, пролетевший ночью над Ставропольем, оказался спутником Starlink

В среду в соцсетях стремительно стали распространяться кадры с неизвестным летящим объектом в ночном небе Ставропольского края, Карачаево-Черкесии, Краснодарского края и Калмыкии. Светящийся объект разделился на части и медленно смещался в небе. Одни жители предположили, что могли стать свидетелями падения метеорита или кометы, другие посчитали, что увидели спутник или «вражеский объект». Астрономы-любители объяснили подобное явление космическим мусором, который сгорает на небольшой скорости.
«Найден виновник небесного шоу. Это, скорее всего, Starlink-2653 (№ 48665 по общему каталогу космических аппаратов). На данной карте его последняя траектория полета — это нижняя орбита, переходящая из белой в зеленую и потом в красную линию, идущая через центр пустыни Сахара, Средиземное море, Турцию, Черное море, Сочи и далее над севером Каспийского моря», — говорится в сообщении.
Ранее прогнозировалось, что спутник упадет 22 мая в 21.52 мск, однако он упал на один час раньше. Астрономы полагают, что время изменилось с учетом максимума солнечной активности, когда, по их словам, атмосфера Земли «раздувается».