Низкий тон голоса повышает авторитет среди незнакомцев

По мнению международной команды ученых, анализирующих влияние высоты голоса на социальное восприятие, для повышения своего статуса в окружении нужно понизить тон голоса. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале Psychoological Science, это может сделать вас более привлекательными для потенциальных долгосрочных партнеров и повысить ваш авторитет (особенно в мужской компании).
Исследователи выбрали для анализа две мужские и две женские голосовые записи, повторяющие одно и то же предложение. Они отредактировали клипы, чтобы получить среднюю высоту звука для пола говорящего, а также более высокую и низкую версии. Всего получилось 12 клипов, которые впоследствии разделили на пары мужчина-мужчина и женщина-женщина. Затем исследователи попросили более 3100 участников из 22 стран прослушать парные записи и ответить на вопросы о том, какой голос звучал более привлекательно, кокетливо, грозно и авторитетно.
Исследователи обнаружили, что женщины и мужчины предпочитают более низкие голоса, когда речь идет о выборе долгосрочного партнера. Они также выяснили, что более низкий тон мужского голоса делает индивидуальное звучание более грозным (среди молодых мужчин) и более авторитетным (среди пожилых мужчин). Факт того, что участники эксперимента относятся к различным культурам, доказало, что наш выбор в пользу низких частот — эволюционно сохранившийся.
Низкий и глубокий голос чаще всего принадлежит крупным и потенциально грузным существам, потому, как говорят исследователи, к нему надо прислушиваться. Кроме того, исследователи обнаружили, что мужчины воспринимают женщин с более высоким голосом более привлекательных для краткосрочных отношений, а женщины считают, что мужчины с высоким голосом более кокетливы. Но это может вызвать проблемы, поскольку может помешать выстраиванию долгосрочных отношений, включая дружбу.
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Олеся Маевская