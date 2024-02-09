Низкий тон голоса повышает авторитет среди незнакомцев

Исследователи выбрали для анализа две мужские и две женские голосовые записи, повторяющие одно и то же предложение. Они отредактировали клипы, чтобы получить среднюю высоту звука для пола говорящего, а также более высокую и низкую версии. Всего получилось 12 клипов, которые впоследствии разделили на пары мужчина-мужчина и женщина-женщина. Затем исследователи попросили более 3100 участников из 22 стран прослушать парные записи и ответить на вопросы о том, какой голос звучал более привлекательно, кокетливо, грозно и авторитетно.