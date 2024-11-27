Нижняя палата парламента Австралии одобрила запрет соцсетей для подростков

СИДНЕЙ, 27 ноября. /ТАСС/. Палата представителей федерального парламента Австралии одобрила предложенный правительством законопроект о запрете социальных сетей для лиц младше 16 лет.
Согласно данным, опубликованным на сайте парламента, законопроект получил одобрение 102 из 115 депутатов. В число 13 парламентариев, проголосовавших против предложения правительства, вошла вся фракция партии «зеленых» и ряд независимых депутатов. Как ожидается, в ближайшие дни проект будет передан в верхнюю палату, где, вероятно, также получит поддержку большинства сенаторов.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, лично представлявший законопроект парламентариям, заявил, что ожидает «безоговорочного его одобрения» до конца недели.
Правительство Австралии предложило законопроект, ограничивающий возраст пользователей социальных сетей. В соответствии с документом, в действующее законодательство, регулирующее безопасность в интернете, будут внесены поправки, запрещающие доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет. После проработки механизмов контроля исполнения новых правил власти страны потребуют от технологических компаний и администраций социальных сетей принять разумные меры для того, чтобы подростки не могли создавать аккаунты и страницы в Snapchat, TikTok, Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Reddit и X. За нарушение этих требований цифровым платформам будет грозить штраф в размере $32,2 млн.