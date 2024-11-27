Нижняя палата парламента Австралии одобрила запрет соцсетей для подростков

Правительство Австралии предложило законопроект, ограничивающий возраст пользователей социальных сетей. В соответствии с документом, в действующее законодательство, регулирующее безопасность в интернете, будут внесены поправки, запрещающие доступ к социальным сетям лицам младше 16 лет. После проработки механизмов контроля исполнения новых правил власти страны потребуют от технологических компаний и администраций социальных сетей принять разумные меры для того, чтобы подростки не могли создавать аккаунты и страницы в Snapchat, TikTok, Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Reddit и X. За нарушение этих требований цифровым платформам будет грозить штраф в размере $32,2 млн.