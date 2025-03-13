Нижним умом крепкие. Ученые нашли возможную связь микробиоты и интеллекта

«Важно отметить, что в каждом из регионов есть свой уникальный культурный и социальный код образа жизни, питания, которые позволяют нам говорить о том, что вряд ли будет установлена только одна норма микробиоты на всю страну, — говорит aif.ru Анатолий Ульянин, эксперт координационно-аналитического центра по микробиоте МЗ РФ, врач-гастроэнтеролог Клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В. Х. Василенко Сеченовского Университета. — Это позволит нам создать более точные нормы для каждого региона и разработать в связи с этим более индивидуальные подходы к терапии различных заболеваний, в том числе мер по сохранению здоровья населения. Поэтому мы отвечаем не только на глобальный вопрос, что такое норма, но и на еще более важный, что в Российской Федерации мы по праву можем считать нормой».