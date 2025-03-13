Нижним умом крепкие. Ученые нашли возможную связь микробиоты и интеллекта

По-научному это направление звучит более респектабельно: изучение влияния состава кишечной микробиоты на когнитивные способности человека. Микробиота — это сообщество всех микроорганизмов, выбравших своим местожительством наш кишечник, а термин «когнитивные» переводится, как «умственные».
Хорошо смеется тот, кто смеется последним
Получается, что от смешного до великого — один шаг. Темы «телесного низа», включая и все связанное кишечником, во все века были идеальным объектом для грубых шуток. А все умственно-когнитивное было связано с высоким, возвышенным и духовным. Но вот в XXI веке наука замкнула эти сферы, и активно изучает, как они взаимодействуют. Ученым уже хорошо понятно, что взаимосвязь между ними есть, но вот как все это работает, еще не очень ясно. Вопросов тут пока больше, чем ответов.
Проект «Взаимосвязь состава кишечной микробиоты и когнитивной функции у обучающихся» включает сбор образцов от здоровых доноров, чтобы определить «нормальный» микробный состав желудочно-кишечного тракта и понять причины развития синдрома избыточного бактериального роста (СИБР). Все это прольет свет на то, как изменения микробиоты связаны с памятью, вниманием, эмоциональным состоянием и откроет новый путь к сохранению и улучшению когнитивных функций.
Участники исследования — 185 студентов Сеченовки. Их средний возраст 22 года и это совершенно здоровые молодые люди, у них нет никаких жалоб на свое здоровье.
О серьезности проекта свидетельствует статус его организаторов и исполнителей. Руководить им будут Владимир Ивашкин, главный гастроэнтеролог Минздрава России, заведующего кафедрой пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии Сеченовского Университета и Роман Полибин, главный эпидемиолог Минздрава, заместитель директора по научной деятельности Института общественного здоровья им. Ф. Ф. Эрисмана Сеченовского Университета. Так же в исследовании участвуют Референс-центр по микробиоте Минздрава России и биобанк Сеченовского Университета.
«Во время исследования нам предстоит выяснить взаимосвязь между микробным профилем, наличием СИБР и психоэмоциональным статусом, — говорит aif.ru Елена Полуэктова, руководитель Референс-центра по микробиоте МЗ РФ, профессор кафедры пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии Сеченовского Университета, — возможно, будет сформирована научная концепция, которая позволит определить причинно-следственную связь между этими параметрами и разработать систему профилактики и лечения когнитивных и эмоциональных нарушений, основанную на нормализации микробного состава ЖКТ (желудочно-кишечный тракт — прим. aif.ru)».
В поисках нормы
«Мы можем выделить из микробиоты нуклеиновые кислоты, охарактеризовать бактерии и микроорганизмы, которые присутствуют в кишечнике, выяснить разнообразие микробиоты у здоровых людей и определить, что такое “нормальный” микробный состав. На основании этого в дальнейшем можно будет создать рекомендации, которые помогут врачам формировать протоколы лечения», — рассказывает aif.ru Анна Семина, директор биобанка.
Все это очень важно, ведь по словам Елены Полуэктовой, что такое норма применительно к микробиоте сегодня не установлено ни в России, ни в мире: «Ни в одном литературном источнике нет информации об определении состава нормальной микробиоты, — от чего мы должны отталкиваться, к какому составу микробиоты нужно стремиться. И наше исследование может положить начало исследованию нормальной микробиоты впервые в мировой клинической практике».
География микробиоты
Так же в настоящее время Референс-центр по микробиоте проводит сбор микробиоты ЖКТ у жителей различных федеральных округов нашей страны. Проведение данного исследования поможет установить, как неоптимальный состав микробиоты влияет на качество и продолжительность жизни населения России.
«Важно отметить, что в каждом из регионов есть свой уникальный культурный и социальный код образа жизни, питания, которые позволяют нам говорить о том, что вряд ли будет установлена только одна норма микробиоты на всю страну, — говорит aif.ru Анатолий Ульянин, эксперт координационно-аналитического центра по микробиоте МЗ РФ, врач-гастроэнтеролог Клиники пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии им. В. Х. Василенко Сеченовского Университета. — Это позволит нам создать более точные нормы для каждого региона и разработать в связи с этим более индивидуальные подходы к терапии различных заболеваний, в том числе мер по сохранению здоровья населения. Поэтому мы отвечаем не только на глобальный вопрос, что такое норма, но и на еще более важный, что в Российской Федерации мы по праву можем считать нормой».
Это исследование начато не на пустом месте. На кафедре пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии Сеченовки уже довольно давно проводят исследования микробиоты человека в норме и при различных заболеваниях. Ранее были получены данные о нарушении микробного состава ЖКТ у пациентов с заболеваниями кишечника, печени, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.