Нижегородский ученый: некоторые микробы и вирусы выживают в кипящей воде

Существует множество мифов, связанных с употреблением питьевой воды, рассказала доктор технических наук, профессор Мининского университета Татьяна Алексеева в проекте «Курс на науку!».
Считается, что в сутки необходимо выпивать два литра воды. По словам ученого, это не совсем так, норма у всех разная, и ее можно рассчитать с помощью формулы.
«Существует простая формула расчета суточной потребности в воде в зависимости от массы тела человека. Формула имеет следующий вид: 1,5 л (на первые 20 кг веса) + 20 мл на каждый дополнительный килограмм», — рассказала Татьяна Алексеева.
Также важно качество употребляемой воды. Некоторые полагают, что серебро может обеззараживать воды. Напротив, ионы серебра плохо влияют на живую клетку. При накоплении в организме, они нарушают его нормальное функционирование, из-за чего их не рекомендуется применять как бактерицид. При этом улучшить качество воды не всегда можно и с помощью кипячения.
«Кипячение уничтожает почти все болезнетворные микробы, вирусы и возбудители паразитарных заболеваний. Однако некоторые микробы и вирусы, например, вирус гепатита B, выживают в кипящей воде довольно длительное время (минуты и даже часы)», — отметила ученый.
В сказках рассказывается о «живой» и «мертвой» воде. Эти свойства часто приписывают дистиллированной воде, которую получают при электролизе. Она образуется при участии отрицательно заряженных частиц вблизи катода, природа такой жидкости щелочная. В то же время вблизи анода образуется анолит (так называют «мертвую» воду), насыщенную кислородом, природа такой жидкости кислая.
Существует мнение, что дистиллированная вода вымывает из организма кальций, что приводит к разрушению костей и зубов. По словам ученого, такой эффект дает употребление не дистиллированной воды, а сладкой газировки. Однако Татьяна Алексеева не рекомендует пить и дистиллированную воду.
Напомним, проект «Курс на науку!» реализуется Мининским университетом при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Проект направлен на популяризацию науки и технологий.