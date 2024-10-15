Нижегородский ученый: некоторые микробы и вирусы выживают в кипящей воде

Также важно качество употребляемой воды. Некоторые полагают, что серебро может обеззараживать воды. Напротив, ионы серебра плохо влияют на живую клетку. При накоплении в организме, они нарушают его нормальное функционирование, из-за чего их не рекомендуется применять как бактерицид. При этом улучшить качество воды не всегда можно и с помощью кипячения.