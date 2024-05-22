Нижегородский пес с ожирением Кругетс похудел на 50 кг и ему ищут хозяев

Весивший почти 100 кг алабай по кличке Кругетс из Нижнего Новгорода за семь месяцев похудел вдвое. Он сбросил усилиями ветеринаров 50 кг и готов отправиться в новый дом. Волонтеры ищут ему новых хозяев, об этом сообщил благотворительный фонд для бездомных животных «Сострадание НН» на странице в социальной сети «ВКонтакте».
Как пояснили, такой крупной собаке будет тяжело и жарко жить в квартире, поэтому идеальными условиями для его проживания станет частный дом с огороженной территорией.
«После того, как Кругетс освоится, он сможем стать отличным охранником. У белоснежного мишки громкий и серьезный голос. Добр по отношению к своим людям, с теми кого знает — он верный, добрый и послушный. Ему нужен свой человек!», — говорится в сообщении приюта.
Ветеринары полагают, что собаке не более пяти лет. Алабая бросили прошлые владельцы.
«Спустя несколько месяцев лечения, диеты и реабилитации Круги начал подниматься и ходить. На сегодняшний день вес 55,9 кг. Сейчас лечение Кругетса ограничивается специальным кормом для похудения и приемом противовоспалительных препаратов в случае возобновления хромоты. У Кругетса есть изменения в суставах вследствие избыточной массы тела, отсюда иногда появляется хромота».
Для нижегородцев или желающих из других регионов волонтеры указали контактные телефоны ветеринарного госпиталя «Зоозащита НН», где все это время находится уже ставший знаменитым пес:
«Познакомиться с ним можно, предварительно связавшись с госпиталем по номеру:
О том, как выглядел Кругетс, РБК Life рассказал в конце октября, связавшись с приютом. На кадрах видно, насколько плохо себя чувствовала собака. Кругетс весил почти центнер и практически не ходил. Ноги просто не выдерживали этот груз. Пес страдал, ночами воя и поскуливая от невыносимой боли, пояснили волонтеры.
«Он встает на лапы с невероятной болью, поэтому делает это очень редко, соответственно, мочится и опорожняется Кругетс под себя», — поделились тогда зоозащитники.
Ходить самостоятельно Кругетс не мог, на медицинские осмотры по коридорам ветеринарного госпиталя его возили на тележке. А еще по осенним кадрам видео, имеющимся в распоряжении РБК Life, заметно, насколько пес ласков, радовался любому вниманию и смотрел тогда на людей печальным и беспомощным взглядом.
Тогда же нижегородские зоозащитники обратились за помощью через социальные сети и объявили сбор средств для собаки с ожирением, а также рассказали, какую нефинансовую помощь животному могут оказать люди. Что принести или передать в госпиталь для него: спецкорм, одноразовые гигиенические пеленки и средства для обработки пролежней. В итоге, сейчас, после нескольких месяцев лечения и ухода, Кругетс похудел почти вдвое, на майских фото он стоит на своих лапах и радуется заботливому вниманию.