Нижегородский пес с ожирением Кругетс похудел на 50 кг и ему ищут хозяев

Тогда же нижегородские зоозащитники обратились за помощью через социальные сети и объявили сбор средств для собаки с ожирением, а также рассказали, какую нефинансовую помощь животному могут оказать люди. Что принести или передать в госпиталь для него: спецкорм, одноразовые гигиенические пеленки и средства для обработки пролежней. В итоге, сейчас, после нескольких месяцев лечения и ухода, Кругетс похудел почти вдвое, на майских фото он стоит на своих лапах и радуется заботливому вниманию.