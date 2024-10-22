Нижегородцы украли 100 пачек пельменей и выбросили их

Сотрудники полиции рассказали, что в отделение поступил звонок от работника предприятия. Он сообщил о проникновении в цех и краже 100 пачек пельменей общей стоимостью 30 тысяч рублей. Также был похищен аппарат высокого давления для уборки, цена которого составляет десять тысяч рублей.