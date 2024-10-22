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Нижегородцы украли 100 пачек пельменей и выбросили их

Безработные жители Нижнего Новгорода не смогли найти покупателей.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В Нижнем Новгороде из цеха по изготовлению мясных полуфабрикатов двое мужчин украли 100 пачек пельменей. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального УМВД.

Сотрудники полиции рассказали, что в отделение поступил звонок от работника предприятия. Он сообщил о проникновении в цех и краже 100 пачек пельменей общей стоимостью 30 тысяч рублей. Также был похищен аппарат высокого давления для уборки, цена которого составляет десять тысяч рублей.

Полиция задержала подозреваемых — неработающих 41-летнего и 38-летнего нижегородцев. Они признались в краже и рассказали, что аппарат продали неизвестному человеку, а пельмени тоже попытались сбыть, но в итоге выбросили, так как не нашли покупателей.

В настоящий момент мужчины находятся под подпиской о невыезде. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).

Ранее в Японии была задержана самая старая банда грабителей, которых подозревают в по меньшей мере десяти кражах со взломом.