Нижегородцы украли 100 пачек пельменей и выбросили их

В Нижнем Новгороде из цеха по изготовлению мясных полуфабрикатов двое мужчин украли 100 пачек пельменей. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального УМВД.
Сотрудники полиции рассказали, что в отделение поступил звонок от работника предприятия. Он сообщил о проникновении в цех и краже 100 пачек пельменей общей стоимостью 30 тысяч рублей. Также был похищен аппарат высокого давления для уборки, цена которого составляет десять тысяч рублей.
Полиция задержала подозреваемых — неработающих 41-летнего и 38-летнего нижегородцев. Они признались в краже и рассказали, что аппарат продали неизвестному человеку, а пельмени тоже попытались сбыть, но в итоге выбросили, так как не нашли покупателей.
В настоящий момент мужчины находятся под подпиской о невыезде. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище).
Ранее в Японии была задержана самая старая банда грабителей, которых подозревают в по меньшей мере десяти кражах со взломом.