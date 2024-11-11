Нищета, русские предки и встреча с Путиным. Леонардо Ди Каприо — 50. Как он стал одним из лучших актеров мира

Ди Каприо проснулся знаменитым на следующий день после того, как на больших экранах впервые утонули «Титаник» и Джек Доусон. С тех пор он постоянно снимается, тратит миллионы долларов на спасение планеты, пока таблоиды внимательно следят за его личной жизнью и шутят о том, что он не встречается с девушками старше 25 лет. Складывается впечатление, что актер живет исключительно в свое удовольствие — и не пытается за это оправдываться. Как ему это удается? В новом материале из цикла о судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, что скрывается за успешной карьерой Ди Каприо и как он сумел стать одним из лучших актеров в индустрии, которая не прощает провалов.
В 2010 году Леонардо Ди Каприо прилетел из Нью-Йорка в Санкт-Петербург. Целью его визита была встреча с президентом России Владимиром Путиным. Они планировали обсудить проблему сохранения популяции амурских тигров.
Эта поездка выдалась для актера на редкость сложной. Почти сразу после взлета один из двигателей самолета загорелся, ему пришлось вернуться в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди. Но Ди Каприо не стал отменять свои планы и вылетел в Россию частным джетом. И снова неудачно: на этот раз самолету не хватило топлива, и он совершил посадку для дозаправки в Хельсинки. Тем не менее до Санкт-Петербурга Ди Каприо добрался, хоть и с приключениями.
На встрече с актером Путин признался, что остался под впечатлением от того, что Ди Каприо не остановили такие серьезные трудности, и назвал его настоящим мужиком.
В рамках международного форума они обсудили проблемы сохранения численности тигров в мире. Также Путин спросил у Ди Каприо, правда ли, что у него есть русские корни. Актер подтвердил эту информацию, но признался, что, в отличие от своей бабушки, русского языка совсем не знает.
Вообще, Ди Каприо не раз с гордостью рассказывал, что считает себя наполовину русским, хотя это не совсем верно. У его матери Ирмелин действительно русско-немецкие корни, а у отца Джорджа — немецко-итальянские. Ди Каприо же всегда был ребенком Голливуда, где он живет с самого рождения.
Будущий актер рос в самой обычной семье. Его мать была секретарем в суде, а отец — андеграундным художником и дистрибьютором комиксов. У них не было ни связей в Голливуде, ни хороших заработков, однако они все равно старались вести богемный образ жизни.
Вскоре после рождения сына супруги развелись, но Ди Каприо, по его словам, никогда не чувствовал, что растет в неполной семье. После расставания бывшие супруги решили воспитывать сына вместе, для чего поселились в домах с общим садом. Правда, по соседству с ними жили проститутки и наркоманы.
Несмотря финансовые трудности, родители Ди Каприо были полны решимости дать ему хорошее образование. Для этого они записали сына в лучшее учебное заведение в городе, но тот особого интереса к наукам не проявлял. Более того, он постоянно умолял родителей позволить ему бросить школу. «Я учился хуже всех, был на голову ниже всего класса и то со всеми воевал, то всех смешил. Я школу вспоминаю как что-то вроде сафари в дикой природе — без проводника и охраны», — вспоминал впоследствии актер.
В результате Ди Каприо своего добился: сменив несколько школ, он окончательно забросил учебу и сосредоточился на прослушиваниях и репетициях в театральной студии, а аттестат о среднем образовании, а заодно диплом об окончании актерского факультета университета получил уже во взрослом возрасте.
Актером Ди Каприо хотел быть с тех пор, как себя помнит. По его словам, он с ранних лет больше всего на свете любил «подражать людям и создавать разных персонажей». Да и родители всячески поощряли увлечение сына: возили его на бесконечные пробы и прослушивания, утешали после провалов.
Решение Ди Каприо стать актером стало еще сильнее после того, как его сводного брата Адама пригласили в рекламу кукурузных хлопьев. За первыми съемками последовали вторые, и внезапно Адам стал 12-летним мальчиком с чеком на 50 долларов в кармане. Эта сумма казалась Ди Каприо просто баснословной, и он был поражен тем, что такие деньги можно заработать, почти ничего не делая.
Долгое время продюсеры считали Ди Каприо не слишком подходящей кандидатурой для рекламы. По словам актера, к 15 годам он посетил более 160 разных проб и кастингов, но не получил ни одной роли.
Однако в конце концов Ди Каприо удалось попасть в рекламу жевательной резинки. Ролик оказался очень популярным, и его стали узнавать на улице как «того самого парнишку, который надувает и лопает пузыри жвачки».
Благодаря съемкам в рекламе симпатичного юношу заметили на телевидении и пригласили в запустившийся в 1989 году сериал «Новые приключения Лесси». Затем начинающий актер засветился в мыльной опере «Санта-Барбара», где сыграл молодого Мэйсона Кэпвелла. Он стал хорошо зарабатывать, и они с матерью наконец смогли переехать из «голливудского гетто» в более благополучный район.
Снявшись в трех десятках рекламных роликов и нескольких многосерийных шоу, Ди Каприо захотел большего и нанял агента, чтобы тот нашел для него роль в полнометражном фильме. Впервые на большом экране он отметился в 1991 году — в третьей части комедийного ужастика «Зубастики». Первой же серьезной работой актера стала картина «Жизнь того парня», на которую его лично выбрал Роберт Де Ниро. Премьера фильма состоялась в 1993 году и принесла 19-летнему Ди Каприо первую известность. В этом же году режиссер Лассе Халльстрем снимет его в драме «Что гложет Гилберта Грейпа». Блестяще сыгранная роль умственно отсталого мальчика принесла актеру признание критиков и первую номинацию на «Оскар».
Заветную статуэтку Леонардо тогда не получил, но его карьера резко пошла в гору. Интересные проекты следовали один за другим. В первой половине 1990-ходов он снялся в таких картинах, как «Дневник баскетболиста», «Полное затмение», «Быстрый и мертвый», «Комната Марвина». В ленте «Ромео + Джульетта» Ди Каприо настолько блистательно перевоплотился в шекспировского Ромео, что удостоился мирового признания и «Серебряного медведя» в категории «Лучший актер» на 47-м международном Берлинском кинофестивале.
Настоящей суперзвездой актер стал в 1997 году после того, как в мировой прокат выплыл «Титаник» Джеймса Кэмерона. Фильм стал кассовым хитом и произвел настоящую революцию в кино. Правда, именно Ди Каприо оказался тем «революционером», которого обошли. «Титаник» получил 11 статуэток «Оскар», но актера, сыгравшего главную мужскую роль, даже не номинировали. Поклонники, а главное, поклонницы Ди Каприо были возмущены, он же принципиально проигнорировал церемонию, чем лишь подлил масла в огонь: киноакадемики тут же записали его в «любимца толпы», работающего на кассовые сборы, а не «ради искусства», и на долгие годы забыли о его существовании.
Наградой за роль Джека Доусона для Ди Каприо стали любовь миллионов поклонников и поклонниц, статус одного из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда и звездная болезнь.
Актер всегда любил повеселиться и был завсегдатаем модных вечеринок. Его возможности для кутежа росли прямо пропорционально гонорарам. В Голливуде тут же поползли слухи, что Ди Каприо покатился по наклонной и начал злоупотреблять алкоголем и запрещенными веществами, поэтому скоро закончит либо банкротством, либо передозировкой, как это нередко бывало с молодыми звездами. Но Ди Каприо всех удивил тем, что всегда знал меру и никогда не переступал опасную черту.
После триумфа «Титаника» отбоя от предложений работы в блокбастерах у актера не было, но он не хотел сниматься в проектах, в которых на первый план выходила его миловидная внешность, а не актерский талант. Он сосредоточился на проектах, в которых предстояло перевоплотиться в сложных персонажей. В 1998 году он сыграл небольшую роль в ленте Вуди Аллена «Знаменитости», снялся в «Человеке в железной маске» и «Пляже». Впрочем, участие в последних двух проектах обернулось для актера катастрофой.
Для Ди Каприо двойной провал стал сильным ударом, но если он и переживал, то на публике этого никак не показывал. Вновь оседлал волну успеха он в 2002 году, снявшись в вестерне «Банды Нью-Йорка» Мартина Скорсезе, а затем — в уже ставшей культовой картине «Поймай меня, если сможешь».
Вторую номинацию на «Оскар» Ди Каприо принесла роль бизнесмена Говарда Хьюза в байопике «Авиатор», на подготовку к которой он потратил 1,5 года. Журналисты были уверены, что на этот раз золотая статуэтка от него уж точно не уйдет, но ошиблись. В 2005 году «Оскар» достался Джейми Фоксу, а Ди Каприо получил «Золотой глобус».
Похожая ситуация повторилась и в 2007-м с лентой «Кровавый алмаз», и в 2012-м с «Джанго освобожденным», и в 2014-м с «Волком с Уолл-стрит», а ведь еще были обласканные критиками и зрителями «Начало», «Совокупность лжи», «Отступники» и «Великий Гэтсби», но у киноакадемиков для Ди Каприо не нашлось даже номинации за эти проекты.
Журналисты и интернет-пользователи, осознавая абсурдность ситуации, задались вопросом, кого еще должен сыграть актер, чтобы все-таки получить «Оскар». Не остались в стороне и российские поклонники Ди Каприо. Так, в марте 2014 года, когда Лео в очередной раз остался без статуэтки, коллектив Челябинского камерного театра в знак поддержки решил подарить ему русского «Оскара» — чугунного культуриста высотой 24 сантиметра и весом 1,4 килограмма. Челябинцы дали ей имя «Аскар» и отправили Ди Каприо вместе со свидетельством о присвоении ему звания почетного актера Камерного театра. Правда информации о том, получил ли эти дары актер, неизвестно.
Отличились и женщины Якутии, пожертвовавшие свои серебряные украшения, чтобы ювелиры отлили для Ди Каприо серебряную копию «Оскара». Получив посылку, Лео был настолько растроган, что выложил фото с серебряной статуэткой в руках в соцсети.
К 2016 году казалось, что актер махнул на эту награду рукой. Однако именно в этот год он получил заветную статуэтку за главную роль в драме «Выживший». Этот фильм снимался не на зеленом фоне в павильоне, а в суровых природных условиях северных широт. Ди Каприо мерз, плавал в ледяной воде, исполнял все трюки и даже съел сырую говяжью печень ради достоверности.
Когда ведущие церемонии объявили, что награда в категории «Лучший актер» отправляется Ди Каприо, весь зал приветствовал это решение стоя.
В последний на сегодня раз Леонардо был номинирован на «Оскар» в 2020 году за роль в драме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» — и по традиции снова остался без награды.
Личная жизнь актера всегда была предметом пристального внимания таблоидов. Он никогда не был женат и, похоже, даже не собирается заводить семью, зато с удовольствием крутит романы с моделями и актрисами в возрасте до 25 лет.
Репутацией главного Казановы Голливуда Ди Каприо обзавелся столь же стремительно, как и титулами секс-символа и суперзвезды. Первой девушкой, которую 19-летний актер официально представил общественности, стала 16-летняя модель Бриджет Холл. Именно она сопровождала Леонардо на церемонию «Оскар» в 1994 году. После этого журналисты начали писать о скорой свадьбе юных влюбленных, однако, вопреки их прогнозам, эти отношения продлились всего пару месяцев.
В 1996 году Ди Каприо на съемках мелодрамы «Ромео + Джульетта» познакомился с 17-летней актрисой Клэр Дэйнс. Поначалу отношения между экранными партнерами не заладились: он считал ее занудой, а она находила его слишком незрелым и импульсивным для 21-летнего парня. Но чувства, которые им приходилось играть перед камерой, незаметно перешли и в реальную жизнь. Завершились эти отношения вместе со съемками фильма — все по той же причине: актеры были слишком разными. В результате на премьеру «Ромео + Джульетты» Ди Каприо явился с моделью Кристен Дзан.
Новый роман Лео развивался столь же стремительно, как и все предыдущие, но в этот раз все будто бы было иначе. Актер признавался, что для него это первые отношения, к которым он отнесся по-настоящему серьезно. Весной 1997 года пара съехалась, но их семейному счастью помешал «Титаник». Съемки фильма еще были в самом разгаре, когда Дзан осознала, что ее возлюбленного ждет оглушительный успех и ей придется делить его со всем миром. Жить в режиме повышенного внимания к каждому своему шагу она оказалась не готова.
Ди Каприо воспринял этот разрыв крайне болезненно и в попытках вернуть Дзан, по слухам, даже сделал ей предложение. Она ответила отказом, и на премьеру «Титаника» актера сопровождала мама. Именно тогда Ди Каприо назвал мать главной женщиной в своей жизни и добавил: «Я не знаю, женюсь ли я когда-нибудь. Я видел слишком много счастливых браков, которые распались, и меня это огорчает».
Как только Ди Каприо слегка оправился после расставания, сразу решил жить по принципу: «Женщин так много, а времени мало». Залечивал сердечные раны он в объятиях другой модели — Хелены Кристенсен. Примечательно, что это одна из немногих девушек, которой на момент романа с Ди Каприо было больше 25 лет. Но и этот роман не стал исключением из правил. Тогда Ди Каприо вовсю пользовался плодами славы, свалившейся на него после премьеры «Титаника», и часто менял подружек. Только в 1998 году он был замечен в компании Эмбер Валетты, Бижу Филипс и Евы Герциговой.
В 2000 году на одном из показов Victoria’s Secrets Ди Каприо познакомился с бразильской моделью Жизель Бюндхен, которая, в отличие от многих, поначалу не спешила ответить ему взаимностью. Тогда актер находился не в лучшей форме: из-за двух подряд провалов и пары «Золотых малин» он располнел и оказался на грани депрессии.
Ди Каприо пришлось постараться, чтобы завоевать понравившуюся женщину. Возможно, поэтому отношения с ней продлились целых пять лет и стали одними из самых продолжительных для актера. Казалось, что он остепенился: Ди Каприо познакомил Бюндхен с матерью и сделал ей предложение, которое она с радостью приняла. Однако свадьбы не случилось.
Их отношения вообще были непростыми: они постоянно то расставались, то вновь сходились. По слухам, Ди Каприо сильно ревновал возлюбленную, хотя та никогда не давала повода, и при этом сам был не прочь проводить время в компании других женщин. Постоянные скандалы и отсутствие времени на сон и отдых из-за большого количества работы плохо сказались на ментальном здоровье Бюндхен. У нее начались депрессия и панические атаки, из-за чего она начала злоупотреблять алкоголем. Осознав, что достигла критической точки, модель обратилась к психиатру и постаралась изменить свою жизнь, но поддержки у Ди Каприо она не нашла.
Расставание с Бюндхен нанесло серьезный удар по имиджу 32-летнего Ди Каприо — в Голливуде тут же усомнились в том, что он все еще привлекателен для женщин.
Вернул себе звание секс-символа актер благодаря отношениям с израильской моделью Бар Рафаэли. Они начали встречаться в 2006 году и со стороны казались идеальной парой. Но в действительности их роман больше напоминал бразильский сериал: они то не могли и дня прожить друг без друга, то расставались на длительное время, то планировали свадьбу, то все отменяли. В конце концов Рафаэли, как когда-то Бюндхен, поняла, что скорее состарится, чем дождется свадьбы, и спустя шесть лет отношений поставила в них точку.
После расставания с Рафаэли в объятиях актера побывало целое модельное агентство. Его подругами в разное время значились Анна Вьялицына, Элис Кроуфорд, Эрин Хизертон, Тони Гаррн, Кэти Клири, Келли Рорбах, Нина Агдал, Лорена Рэй и актриса Блейк Лайвли. С конца 2017 года он состоял в отношениях с моделью Камилой Морроне, но в 2022 году они расстались. Папарацци утверждают, что сейчас Ди Каприо встречается с моделью Викторией Черетти, но подтверждать эти слухи он не торопится.
На интервью актер гораздо охотнее говорит не о женщинах и личной жизни, а о проектах, в которых снимается и которые продюсирует. Да и помимо кино ему есть чем заняться. Еще в 1998 году, когда все вокруг считали его «смазливым мальчиком из “Титаника”», Ди Каприо основал собственный благотворительный фонд Leonardo DiCaprio’s Foundation, через который финансирует десятки проектов, связанных с защитой экологии и дикой природы.
За внушительный вклад в защиту экологии в 2014 году Ди Каприо был назначен ООН послом мира по проблемам климата и, в отличие от многих знаменитостей, к этой деятельности относится очень серьезно и не ограничивается ролью «свадебного генерала».
Актер настолько верен своим принципам, что по возможности старается летать коммерческими рейсами вместо частных, водит гибридные электромобили и использует солнечные батареи, за что заслужил уважение многих экологических организаций. Как-то в порыве откровенности Ди Каприо признался, что последнее, чего бы он хотел, — «это превратиться в жирного голливудского ублюдка при деньгах». И, кажется, ему удалось избежать этой участи.