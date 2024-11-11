Нищета, русские предки и встреча с Путиным. Леонардо Ди Каприо — 50. Как он стал одним из лучших актеров мира

Ди Каприо проснулся знаменитым на следующий день после того, как на больших экранах впервые утонули «Титаник» и Джек Доусон. С тех пор он постоянно снимается, тратит миллионы долларов на спасение планеты, пока таблоиды внимательно следят за его личной жизнью и шутят о том, что он не встречается с девушками старше 25 лет. Складывается впечатление, что актер живет исключительно в свое удовольствие — и не пытается за это оправдываться. Как ему это удается? В новом материале из цикла о судьбах знаменитостей «Лента.ру» рассказывает, что скрывается за успешной карьерой Ди Каприо и как он сумел стать одним из лучших актеров в индустрии, которая не прощает провалов.